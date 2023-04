Glumi da spava! Uspavana krava Doris osvojila društvene mreže - kom se još rano ustaje

Svi znamo za onu: 'Ne diraj lava dok spava', no kravica Doris shvatila je to, čini se, malo šire. Ona je jedna od 200 krava u stadu od 200 grla na otoku Wight u Jugoistočnoj Engleskoj, a pažnju javnosti privukla je video koji se pojavio na društvenim mrežama, koji je nakon više od 1,5 milijun pregleda, završio i u američkom informativnom programu.

Doris se, naime, kad je u rano i hladno jutro došlo vrijeme za mužnju, jednostavno pretvarala da - spava. Na snimci se vidi da je farmer John Brodie pokušava nagovoriti da izađe iz štale, no kako je to bilo jako hladno jutro, njoj se to jednostavno nije dalo i počela je glumiti uspavanu ljepoticu.

Brodie je, kako prenosi BBC, rekao da snimak pokazuje kako je Doris zapravo više osoba s karakterom, nego obična krava, a čini se da to misle i tisuće ljudi koji su ostavili poruke ispod videa, nakon što je Johnova supruga video objavila na Tik Toku.

Njen suprug ga je, kaže, snimio zato da nju zabavi, no Laura je mislila da snimka zavrjeđuje da ju vide i drugi.

Postala je viralna nakon što je DJ Radio One Greg James pustio audio snimku u svojoj emisiji sljedećeg dana, nakon čega su brojni slušatelji izrazili suosjećanje s pospanom Doris.

Mnogima je, naime, blizak taj osjećaj da im se teško ustati dok je još rano i hladno, pa je bilo i onih koji pišu da je Doris pravi dokaz da je krava u nekim dijelovima svijeta s pravom sveta životinja.

