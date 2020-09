U njezinoj se liniji nalaze i kreme s retinolom i probioticima, kao i one za intenzivnu hidrataciju lica.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se rije\u0161iti hiperpigmentacije

Za dobru ko\u017eu koristi kozmetiku, no ne i botoks, jer joj se ne svi\u0111a kako izgleda na licu.

- Da, probala sam ga, no nije mi se svidjelo to \u0161to vidim. Iako sam izgledala odmoreno, nije mi se svidio osje\u0107aj koji sam imala na licu. Pri\u010dam dosta emotivno, radim mnogo facijalnih ekspresija, a s botoksom to nisam mogla te sam imala neki neobi\u010dan osje\u0107aj, kad bih micala lice - izjavila je Denise, pi\u0161e Woman's Health.

Dio njezine rutine je mije\u0161anje ulja s hidratiziraju\u0107im kremama, posebice ulje konoplje za koje veli da ne zatvara pore. Naime, njezina je ko\u017ea jako suha pa joj odgovara ovaj na\u010din njege.