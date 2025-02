Godina je 1972. i dijeli se poster velike zvijezde - Miše Kovača

Da je Mate Mišo Kovač živa legenda znamo već odavno, no možda niste znali da je šarmantni brko to bio još davne 1972. godine. Naime, u Večernjem listu od 3. veljače te godine pronašli smo veliku najavu za izdanje Plavog Vjesnika, u kojem je objavljen poster glazbene legende i to u - naravnoj veličini!

