'Govore mi da sam prezgodna da bih bila policajka, ali meni je to oduvijek bio san'

Foto: TikTok

Zgodna policajka iz Arizone uzvratila je udarac pratiteljima koji sumnjaju u njezino zanimanje tvrdeći da je previše privlačna da bi stvarno bila policajka. POGLEDAJTE VIDEO: Bizarni anti-age tretmani TikTokerica - poznata pod imenom Kimberly - podijelila je nekoliko viralnih videa u kojima odbacuje sve sumnje i pokazuje svoju uniformu. Jedan video, objavljen još u lipnju, skupio je više od 4 milijuna pregleda i prikazuje policajku kako se smiješi u kameru ispod komentara koji glasi: 'Nisi prava policajka'. Isječak nakon toga prikazuje Kimberly kako sjedi u policijskom autu odjevena u pancirku i govori u policijski radio. - Ljudi mogu raditi u hitnoj službi, a u isto vrijeme biti lijepi - izjavio je jedan pratitelj ispod snimke. I dok Kimberly skriva ime svog poslodavca, posljednjih godinu dana radi kao zamjenica šerifa. Objava na Facebooku pokazuje da je svoju karijeru u policiji započela u lipnju 2021. nakon što je diplomirala na Akademiji za provedbu zakona u Zapadnoj Arizoni. Na pitanje zašto je htjela postati policajka, Kimberly je rekla da je uvijek željela biti policajka te da je obećala svom djedu prije nego što je umro da ću to ostvariti. Neki muški fanovi hrabro su tražili od Kimberly da ih 'uhiti', ali drugi su stali u obranu policajke. - Zašto joj jednostavno ne možete zahvaliti za to što radi. Policajci svakodnevno izlažu svoje živote opasnosti kako bi mi bili sigurni. Imajte malo poštovanja! - izjavio je jedan, piše New York Post.