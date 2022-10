Udala se za 30 godina mlađeg pripadnika plemena iz Afrike, gradi kuću od blata i sretna je

Deborah Babu (60) iz Sacramenta u Kaliforniji nije očekivala da će se zaljubiti kad je upoznala svog sadašnjeg supruga Saitotyja Babua (30) dok je putovala Tanzanijom sa svojom kćeri Royce (30) u listopadu 2017.

Par je ostao u kontaktu, a Deborah se u prosincu vratila u Tanzaniju i prihvatila bračnu ponudu od Saitotyja.

Nakon što su imali Maasai vjenčanje u lipnju 2018. (tradicionalnu ceremoniju) par je imao i 'zapadnjačko' vjenčanje u srpnju 2022. Još se nadaju da će imati veće Maasai slavlje - na kojem će se okupiti više članova obitelji i plemena.

Deborah, koja sada koristi svoje Maasai ime Nashipai, i živi sa Saitotyjem i njegovom obitelji u Ubeni u Tanzaniji, ne može biti sretnija.

No unatoč njihovoj sreći, Deborah je rekla da su ju stranci znali pitati je li ga 'posvojila', dodajući: 'Saitoty je optužen da je sa mnom samo zbog zelene karte što boli jer znam da nema veliku želju ići u Ameriku.'

Upoznala je svog sadašnjeg supruga kada su ona i njena kći Royce šetale plažom u Zanzibaru u Tanzaniji. Tamo su naletjele na dvojicu Maasaija, od kojih je jedan bio Saitoty, koji im je ponudio suvenire.

Deborah je odbila, ali je pitala može li se fotografirati s njima jer nikada nije upoznala Maasaija i par je započeo razgovor sa Saitotyjem.

- Nismo imale novca sa sobom, ali sam pitala možemo li se fotografirati jer nikad nisam upoznala Maasaija - rekla je.

- Sada kad pogledam tu fotografiju, čini se kao da smo se zaljubili na prvi pogled - kaže.

- Saitoty me zamolio da mu pošaljem fotografiju i ostali smo u kontaktu nakon što je dobio moj broj, a sljedeće večeri se pridružio meni i kćeri u šetnji - ispričala je i dodala da su 'razgovarali satima i otkrili da imaju jako puno zajedničkog, poput smisla za humor.'

I iduću večer su proveli zajedno.

Tijekom njihove posljednje večeri u Zanzibaru, Saitoty je pozvao Deborah i Royce na ples, no ona je u zadnji čas odbila jer je bila umorna.

- Moja kći je iznenada ušla i rekla mi da je Saitoty došao u naš hotel. 'Bio je uznemiren što ne dolazim i što odlazim sljedeći dan. Rekla sam mu da možemo ostati u kontaktu ako želi - ispričala je.

Saitoty je bio tamo sljedećeg jutra da pozdravi Deborah prije odlaska i pratio ju je do njezinog sljedećeg odredišta u Tanzaniji, na kojem je provela još dva tjedna prije nego se vratila doma u SAD.

Par je uspostavio blisku vezu, ali Deborah nije vidjela romantičnu budućnost za njih, najviše zbog razlike u godinama.

- Bila sam sretna, slobodna žena i nije mi se činilo u redu izlaziti s nekim tko je 30 godina mlađi od mene - rekla je.

Ali nakon što se vratila doma, par je ostao u kontaktu svakodnevnim pozivima. Saitoty je svaki dan zvao Deborah da se javi i pričao o tome kako se želi oženiti njome.

- Kada sam se vratila u Kaliforniju, bila je razlika između nas 12 sati, ali Saitoty se pobrinuo da me zove svaki dan - čak i ako je nestalo struje, on bi pronašao način - rekla je.

- Moja starija kći, Tiffany (32) i sin Sherrick (27), upoznali su ga na FaceTimeu i svidio im se. Nisu imali problema s razlikom u godinama i rekli su mi da ako sam sretna s njim da trebam biti s njim - ispričala je.

Nakon toga odletjela je sastati se sa Saitotyjem krajem prosinca 2017. i rekla 'sudbonosno da' kad je kleknuo pred nju.

- Otišla sam upoznati njegovu obitelj i dali su mi ime Nashipai - rekla je.

Par sad zajedno živi u Tanzaniji u bomi (obiteljskom imanju) u vlastitoj kući od blata, a u lipnju 2018. su imali Maasai vjenčanje, nakon čega je uslijedila zakonska ceremonija u srpnju ove godine.

- Kuhamo na vatri i nemamo tekuće vode. Trenutačno gradimo kolibu i čak moramo sami osmisliti ljestve - dodala je.

- Saitoty nikad nije jeo sladoled ili ribu prije nego što je upoznao mene - ispričala je i dodala da 'nikad nije očekivala da će naći muža i udati se za nekoga toliko mlađeg od nje, ali on je najljubazniji i najbrižniji čovjek kojeg je ikad upoznala.'

- Kada je prvi put spomenuo da bi me oženio, mislila sam da je lud. Ali moja djeca i obitelj rekli su mi da ne trebam mariti za razliku u godinama jer sam dovoljno dugo bila sama i zaslužujem biti sretna - ispričala je za Daily Mail.

- Ovdje u Tanzaniji život je posve drugačiji, ali ja sam sretna - rekla je Deborah.

- Prvi put kad sam je vidio osjećao sam se kao da sam vidio anđela - ispričao je Saitoty koji se bavi uzgojem stoke.

- Zajedno smo se smijali i fotografirali, a ona mi je jednostavno rastopila srce. Ona je lijepa i draga i podržava me. Za mene je veliki korak biti u braku. Ponosan sam na naš brak. Stvarno me boli kad čujem zlobne komentare, ali u većini slučajeva samo ignoriramo takve stvari - rekao je.

- Godine su samo broj i one nisu prepreka ljubavi i brizi koju osjećam prema svojoj ženi - objasnio je.

Unatoč tome što obje njihove obitelji podržavaju vezu, par se borio s komentarima stranaca.

- Ljudi govore grozne stvari poput toga da je Saitoty sa mnom zbog zelene karte i da sam mu poput bake - objasnila je Deborah.

- To je bolno, ali znam koliko smo zadovoljni i koliko to nije točno. On je jako zabavan i romantičan, slični smo i pronašli smo se. Kao što mi je Saitoty rekao dok me uvjeravao da se udam za njega, godine su samo broj - kaže Deborah.

- Učinio bi sve samo da mi donese čokoladu. On je najljubazniji i najbrižniji čovjek kojeg sam ikad upoznala - dodaje.

