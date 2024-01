Govori da mu je stalo do mene, ali ponaša se upravo suprotno

Poštovani Mevludine,

upoznala sam muškarca s kojim sam četiri mjeseca. Strašno sam se zaljubila, toliko da sam spremna apsolutno sve napraviti da ga ne izgubim. Ovako jake emocije mislim da prema nikome nisam imala. On govori da mu je stalo do mene, da želi ozbiljnu vezu, čak i dijete sa mnom. No to su samo riječi. Jer ponaša se upravo suprotno. Jako je zatvoren, hladan, vrlo malo se javlja, a opet, kad se vidimo, skroz je drugačiji. Možda samo ne zna pokazati emocije, možda ne zna biti dovoljno otvoren, ne znam. Iskreno imam osjećaj kao da nisam samo ja u njegovu životu, osjećaj da ima još neka žena, da nije iskren i vjeran. On to niječe, kaže da sam jedina. Ne znam što učiniti kako se postaviti. Molim vas za pomoć.

šifra: Neutješna

Odgovor: Vidim da ste pomalo nesigurni u sebe i tvrdoglavi, posesivni, ali i pozitivni. Ali uvijek se vežete za pogrešne osobe i sa svima odnos završi loše. Naivni ste u vezama, ali u ovoj vidim da ste nametljivi i pomalo agresivni, ali iskreno ga volite. Nažalost, s njegove strane ne vidim emocionalnu povezanost s vama, zatvoren je i egoističan. On želi sve po svome i jako je nestabilan, zatvoren i ne voli pričati o sebi. Ne voli vezivanje niti obaveze, želi slobodnu vezu. Nije bio iskren prema vama, ali uskoro ćete to i sami saznati. Vaš odnos neće dugo trajati i vidim prekid. No tako je i najbolje budući da ovakve veze nemaju perspektivu. Shvatit ćete to na vrijeme i okrenuti se novim vezama i ljubavima. Shvatite da ova situacija, bez obzira na emocije koje vas sad guše, nije kraj svijeta i da ćete iz ove veze izaći jači i zreliji. Vama predstoji drugi muškarac koji će se pojaviti u bliskoj budućnosti. Vidim da će biti vrlo uporan i pažljiv, netko tko će vas voditi kroz život. Predstoji vam i uspjeh na drugim poljima u iduće dvije godine. Sretno.

