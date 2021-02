Zamislite predivan krajolik visokih, netaknutih dvoraca koliko daleko mogu vidjeti vaše oči. Zvuči nevjerojatno - i jest - ali ne na način na koji bi čovjek pomislio. Te se Disneyeve vile nalaze u turskom naselju Burj al Babas i potpuno su napuštene.

Prazni novčanici znače prazne dvorce

Smješten otprilike na pola puta između Istanbula i Ankare, prazni grad sastoji se od stotina gotovo identičnih dvoraca u različitim stadijima dovršenosti.

Kad su započeli gradnju 2014. godine, investitori su htjeli da ove identične vile budu luksuzne kuće za odmor bogatim turistima. Međutim, kada je tvrtka 2018. godine bankrotirala, investitori su odustali od posla zbog kojeg je gradnja u potpunosti stala.

Dosadašnja je izgradnja koštala 200 milijuna dolara. No, umjesto grandioznog, višemilijunskog posla, Burj al Babas postao je nešto iz distopijskog romana.

Vanjski dijelovi dvorca su napravljeni u francuskom stilu s ukrašenim fasadama, Julietinim balkonima i okruglim kupolama koje ih ukrašavaju.

Ali iznutra, neke vile su u potpunosti gotove, a neke nisu ni započete. U nekim vilama se čini kao da su radnici usred radnog dana stali s poslom, otišli i ostavili stvari tako kakve su bile.

Radnici su završili 587 od 732 planirane vile u Burj Al Babasu. Bilo je također planova za izgradnju kinodvorana, sportskih objekata i turskih kupelji.

Dvorci su prvotno dolazili s cijenom od 400.000 do 500.000 dolara, a nekolicina ih je i prodana. No s neizvjesnom budućnošću projekta, dio prodaje morao je biti otkazan.

Ovaj veliki građevinski projekt podržao je i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan. Vjerovao je da će infrastrukturni poslovi i prodaja nekretnina dati novi polet gospodarstvu zemlje.

Međutim, oslabljena turska lira izuzetno je otežala poduzećima otplatu inozemnih dugova nakupljenih za financiranje velikih građevinskih projekata.

Budućnost Burj Al Babasa

Turska je 2018. ublažila financijske kriterije za strance da postanu državljani. Nada se da će se tim potezom udvostručiti godišnja ulaganja u imovinu u zemlji.

Što se tiče Burj al Babasa, svaka nada za zajednicu bogataša s luksuznim odmaralištem nije izgubljena - barem ne još.

- Moramo prodati samo 100 vila da bismo otplatili dug. Vjerujem da ovu krizu možemo prebroditi za četiri do pet mjeseci i djelomično inaugurirati projekt - rekao je Mezher Yerdelen, zamjenik predsjednika Sarot Property Group za All Thats Interesting.

U međuvremenu, ovi bajkovit dvorci sjede na valovitim brdima Turske, poput elegantnih dama i čekaju neka bolja vremena.