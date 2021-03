Toma je danas jedan dobar, znatiželjan i zaigran dječak. Najviše ga raduje kada se stariji brat Mihael igra i mazi s njim i jedva dočeka popodne kad Mihael dođe iz škole. Sreća na Tominom licu je tada neopisiva. Stalno guguće u društvu tate i brata, a najviše se smije kad ga ja zabavljam. Obožava igru skrivača i zadnjih dana stalno plješće, tako da na svako naše 'bravo Toma', dobijemo aplauz od njega, priča uz smijeh Ivana Prga, koju smo ulovili u pripremama za obiteljsku proslavu prvog rođendana malenog Tome.

Proslavom će, ujedno, obilježiti prvu godišnjicu rođenja velike nade i vjere u to da čovjek, kad je okružen ljudima koji ga vole, baš sve može pobijediti, makar bio i jako mali, sitan. Palčić. I makar se cijeli tvoj svijet odjednom zatresao.

Njihovoj obitelji upravo to se dogodilo: Toma je rođen 22. ožujka, u 2 sata i 26 minuta, u 28. tjednu trudnoće. Imao je samo 1230 grama i 39 centimetara, pa je odmah smješten na Odjel neonatologije Klinike za ženske bolesti i porode, popularne Petrove bolnice u Zagrebu. Tamo je te noći bilo ukupno 26 beba, a Toma je bio jedan od 19 palčića koji su mirno spavali u inkubatoru. Samo četiri sata nakon što se rodio, u 6 sati i 24 minute, još uspavani Zagreb zatresao je potres.

Nevjerica. Nemir. Gužva, strah, žurba sestara i liječnika, koji su se u nekoliko minuta morali organizirati da zbog nestanka struje 'zamijene' inkubatore i djecu ručno održavaju na životu, a u isto vrijeme trebalo je osigurati da sve rodilje i djeca izađu iz oštećene zgrade, kako se ne bi dogodilo veće zlo. Izlazeći iz Petrove, Ivana je krajičkom oka gledala kako liječnici i sestre iznose djecu u naručju i pitala se je li među njima i njezin sinčić.

- Kao da je znao, on je odmah po dolasku na svijet ušao u svoj mali svemirski brod, inkubator, u kojem je putovao zaštićen dok nije bilo sigurno - rekla nam je nekoliko dana nakon potresa, kad je već znala što se sve događalo. Malog svemirskog putnika iznijeli su iz bolnice u inkubatoru i ubrzo smjestili u kola Hitne koja ga je prevela do KB Dubrave, gdje su prihvatili nedonoščad na tjedan dana.

U svemirskom brodu vratio se nakon tjedan dana, kad je Ivana već bila kod kuće, sa suprugom i starijim sinom. I ostao je u bolnici sve do 24. lipnja, puna 92 dana. Veći dio tog vremena roditelji i brat nisu mogli do njega, zbog mjera zaštite protiv pandemije korona virusa. Iz dana u dan očekivali su fotografije dječačića i informacije koje su im slale divne sestre i liječnici.

- Lagala bih kad bi rekla da sam zaboravila osjećaj bespomoćnosti i neizvjesnosti dok sam to jutro sjedila ispred Petrove bolnice i gledala u portirovu kućicu. Toma nije bio uz mene, a nisam mogla dobiti telefonom supruga Petra i sedmogodišnjeg Mihaela koji su bili kod kuće. To neću nikada zaboraviti. No češće se sjetim onog dobrog osjećaja kad je Toma zaplakao nakon poroda, njegove crne kosice i trenutka kada sam shvatila da mi je netko na dvorištu bolnice na promrzle noge navukao ružičaste čarape – priča Ivana dok se prisjećamo fotografije mama koje su, mnoge bose i samo u ogrtačima, izjurile iz bolnice. Te su ružičaste čarapice za nju u tom trenutku bile simbol nade. Kasnije je tu ulogu preuzeo suprug Petar Borojević.

- Moj Petar je za mene u tom periodu bio prava stijena, kao što mu ime i kaže. Uz njegovu snagu i optimizam, sve je bilo lakše. Boljeg partnera nisam mogla izabrati – kaže te dodaje kako nipošto ne treba zaboraviti da su i očevi tih dana pretrpjeli puno straha i neizvjesnosti. No, otkad je Toma stigao kući, srca im grije njegova radost i smijeh i uvjereni su da nema toga što zajedno ne mogu prebroditi.

- Trudnoća s Tomom je bila rizična, ležala sam u Petrovoj bolnici dva mjeseca prije poroda i iako je došao prerano i uz to samo četiri sata prije potresa, sve je lavovski izdržao. On je nama pokazao koliko je velika volja za životom u tako malom biću, teškom samo 1230 grama, pa kako da se mi onda ne radujemo životu i ne budemo pozitivni? Vjerujem da svi zajedno od malih Palčića možemo naučiti da je život predragocjen – priča Ivana. Dodaje kako su uz Tomu u proteklih godinu dana naučili puno o strpljenju, borbi, snazi i zajedništvu.

- Toliko smo ponosni što je s nama, našoj obitelji je donio neopisivu sreću – kaže. Trenutak kad je to možda i najsnažnije osvijestila bile su minute nakon velikog petrinjskog potresa, samo nekoliko dana prije kraja prošle godine.

- Zatekao me nespremnu, jer nakon dva potresa prijašnjeg dana uistinu nisam mislila da se može ponoviti još jači. Bila sam sama kod kuće s Tomom i Mihaelom, jer je Petar bio na poslu. Pripremala sam ručak i kad mi je tlo počelo izmicati pod nogama uistinu sam se prepala – priča. No, osmogodišnji Mihael, veliki braco malog Palčića heroja, odlično je reagirao.

- Sklupčao se na pod i uzeo Tomu u ruke. Mirno smo izašli iz zgrade, no onda sam ih dugo šutke grlila i plakala. I ovaj nas je potres podsjetio kako je svaki dan dragocjen, šteta što većina nas na to često zaboravi – kaže Ivana.

I dok će se većina ljudi u ponedjeljak, 22. ožujka, prisjetiti jednog ružnog događaja, za Ivanu je to danas 'samo Tomin rođendan', pa je više okupirana pripremama za skromno obiteljsko veselje nego sjećanjima na ružne stvari.

- Filmski je izrežirao dolazak na ovaj svijet, to mu moram priznati. Jednog dana kad mu budemo o svemu pričali, vjerojatno neće moći vjerovati da je on taj Palčić iz zagrebačkog potresa – smije se trčeći za mališanom koji veselo gmiže po stanu.