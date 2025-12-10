Narodna banka Jugoslavije organizirala je seminare za prepoznavanje lažnih novčanica za ljude koji rade s novcem. Poseban problem bili su čekovi i lire
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Građani, čuvajte se lažnih lira, mjenjačnice nemaju citroskop!
Čitanje članka: 2 min
Čuvajte se lažnih lira, naslov je razgovora s Đurom Ribicom, šefom Trezora strane valute Narodne banke Jugoslavije, nakon seminara o krivotvorenju novčanica i novim alatima kojima se tome može doskočiti. U opremi teksta objavljene su prava i lažna novčanica od 50 njemačkih maraka, koje se razlikuju po vidljivosti vodenog pečata. Na lažnoj je on, uz pomoć citroskopa, posebne lampice koja osvjetljava novčanicu, izražen i vidljiv u smeđoj boji, dok se na pravoj ne može primijetiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku