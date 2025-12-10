Građani, čuvajte se lažnih lira, mjenjačnice nemaju citroskop!

Čuvajte se lažnih lira, naslov je razgovora s Đurom Ribicom, šefom Trezora strane valute Narodne banke Jugoslavije, nakon seminara o krivotvorenju novčanica i novim alatima kojima se tome može doskočiti. U opremi teksta objavljene su prava i lažna novčanica od 50 njemačkih maraka, koje se razlikuju po vidljivosti vodenog pečata. Na lažnoj je on, uz pomoć citroskopa, posebne lampice koja osvjetljava novčanicu, izražen i vidljiv u smeđoj boji, dok se na pravoj ne može primijetiti.

