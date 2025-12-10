Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Građani, čuvajte se lažnih lira, mjenjačnice nemaju citroskop!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Građani, čuvajte se lažnih lira, mjenjačnice nemaju citroskop!

Narodna banka Jugoslavije organizirala je seminare za prepoznavanje lažnih novčanica za ljude koji rade s novcem. Poseban problem bili su čekovi i lire

Čuvajte se lažnih lira, naslov je razgovora s Đurom Ribicom, šefom Trezora strane valute Narodne banke Jugoslavije, nakon seminara o krivotvorenju novčanica i novim alatima kojima se tome može doskočiti. U opremi teksta objavljene su prava i lažna novčanica od 50 njemačkih maraka, koje se razlikuju po vidljivosti vodenog pečata. Na lažnoj je on, uz pomoć citroskopa, posebne lampice koja osvjetljava novčanicu, izražen i vidljiv u smeđoj boji, dok se na pravoj ne može primijetiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025