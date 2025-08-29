Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA

Građani općine Sali na Dugom otoku mjerili tlak i provjerili zdravlje krvnih žila

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Građani općine Sali na Dugom otoku mjerili tlak i provjerili zdravlje krvnih žila
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Hrvatsko društvo za hipertenziju i Hrvatska liga za hipertenziju održali su besplatne preglede s ciljem ranog otkrivanja visokog tlaka koji se naziva tihim ubojicom - s nalazima mogu po terapiju

U sklopu akcije 'Lov na Tihog ubojicu', koju provode Hrvatska udruga za hipertenziju i Hrvatska liga za hipertenziju s partnerima, od 25. do 29. kolovoza održana je akcija u općini Sali na Dugom otoku. Stanovnici Dugog otoka imali su priliku obaviti besplatne preventivne preglede, uključujući: mjerenje krvnog tlaka i centralnog aortnog tlaka, određivanje krutosti velikih krvnih žila (biološke dobi), EKG snimanje, analizu krvi i mokraće za ključne rizične čimbenike, mjerenja na metaboličkoj vagi te mjerenje očnog tlaka. 

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je izgledala akcija u mjestu Sali

Pokretanje videa...

Građani općine Sali na Dugom otoku mjerili tlak 01:00
Građani općine Sali na Dugom otoku mjerili tlak | Video: Hrvatsko društvo za hipertenziju

Kako kaže akademik Bojan Jelaković, predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju, pregledi su usmjereni na rano otkrivanje i prevenciju kardiovaskularnih, bubrežnih i metaboličkih bolesti. Ovisno o rezultatima pretraga, građani su na licu mjesta dobiti stručne savjete, edukativne materijale i sve nalaze koje po potrebi mogu koristiti kod svojih liječnika radi određivanja terapije, s ciljem da liječenje započne što ranije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sve varijante bob frizure i koja najbolje pristaje vašem licu
VRIJEME ZA ŠIŠANJE

Sve varijante bob frizure i koja najbolje pristaje vašem licu

Kad je riječ o kreaciji koja svima pristaje, definitivno izbor pada na bob frizuru. Nastala u 70-ima, kao hit frizera Vidala Sasoona, koji je ispisao povijest frizerstva, ova je frizura toliko raznovrsna da odgovara mnogima
Dnevni horoskop za petak 29. kolovoza: Rak je pun inicijative, Bikovi oslonite se na sebe...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za petak 29. kolovoza: Rak je pun inicijative, Bikovi oslonite se na sebe...

Pročitajte dnevni horoskop za petak 29. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Za kretanje i vitalnost: Evo kako očuvati zglobove u starosti
VRLO VAŽNO

Za kretanje i vitalnost: Evo kako očuvati zglobove u starosti

Zglobovi su ključni za svakodnevno kretanje, a njihovo zdravlje može značajno utjecati na kvalitetu života. Bol, ukočenost ili ozljede zglobova često vode do kroničnih problema poput osteoartritisa ili reumatoidnog artritisa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025