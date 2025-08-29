Građani općine Sali na Dugom otoku mjerili tlak i provjerili zdravlje krvnih žila

U sklopu akcije 'Lov na Tihog ubojicu', koju provode Hrvatska udruga za hipertenziju i Hrvatska liga za hipertenziju s partnerima, od 25. do 29. kolovoza održana je akcija u općini Sali na Dugom otoku. Stanovnici Dugog otoka imali su priliku obaviti besplatne preventivne preglede, uključujući: mjerenje krvnog tlaka i centralnog aortnog tlaka, određivanje krutosti velikih krvnih žila (biološke dobi), EKG snimanje, analizu krvi i mokraće za ključne rizične čimbenike, mjerenja na metaboličkoj vagi te mjerenje očnog tlaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je izgledala akcija u mjestu Sali

Kako kaže akademik Bojan Jelaković, predsjednik Hrvatskog društva za hipertenziju, pregledi su usmjereni na rano otkrivanje i prevenciju kardiovaskularnih, bubrežnih i metaboličkih bolesti. Ovisno o rezultatima pretraga, građani su na licu mjesta dobiti stručne savjete, edukativne materijale i sve nalaze koje po potrebi mogu koristiti kod svojih liječnika radi određivanja terapije, s ciljem da liječenje započne što ranije.