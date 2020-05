Građani s Majom Sever kupili i sadili cvijeće u centru Zagreba

Na poziv Maje Sever u 17 sati okupilo se nešto više od desetak građana u Tomašićevoj ulici u Zagrebu kako bi posadili cvijeće na javnoj površini. Riječ je o znaku otpora jer je vlasnica tvrtke Torte i to Martina Živković dobila poziv na očitovanje zbog sadnje cvijeća u kazeti drveta na javnoj površini. Ona je to učinila s Borisom Novkovićem kako bi gradu Zagrebu i građanima poklonili nešto lijepo nakon potresa. Međutim, susjed ju je prijavio.

Građani koji su se okupili u Tomašićevoj ulici s Majom Sever uglavnom se međusobno ne poznaju, a sadnja cvijeća je prošla mirno.

Nakon što je Martina Živković dobila ohrabrujuće poruke podrške zabog sadnje vrta. Na Facebooku je pokrenuta i inicijativa 'Zasadi vrt! Uredimo Zagreb sami' kojoj su se priključili mnogi Zagrepčani s ciljem da Zagrebu vrate malo boje. Mnogi su ispred svojih zgrada u to ime posadili cvijeće.

- Stavila sam tri puta velike tegle s cvijećem i drvećem ispred haustora i tri puta je to netko ukrao, a sada ću to napraviti četvrti put. Ne mogu oni toliko puta to ukrasti koliko ja mogu posaditi - kaže Maja.

- Ja bih voljela da se građani potaknu da sami urede svoju ulicu. Znam da to možda treba raditi određena služba, ali ako ona to ne radi, možemo i sami, makar u inat da pokažemo nezadovoljstvo. Boris i Martina su poručili da žele ljepši život za sve. Ona to nije napravila jer od toga ima neke koristi. To je jedan blatni kvadrat i tu ne vidim ništa sporno - rekla je Maja u znak podrške.

Suludo je da se ljudi za malo uređene zemlje ispred zgrade dobivaju kazne. Svi veliki europski gradovi poput Beča i Pariza potiču takav trend u suradnji sa stručnjacima. Želim biti podrška Martini i Borisu koji su dobili kaznu jer su svoju ulicu htjeli učiniti lijepom, kaže TV Voditeljica Maja Sever koja je jučer ispred svoje zgrade zasadila nekoliko ruža.

Nakon što su vlasnicu slastičarnice 'Torte i to' Martinu Živković i njezinog susjeda Borisa Novkovića anonimno prijavili zbog sadnje mini vrta, dobili su dopis komunalnog gospodarstva u kojem se traži da se očituju te da se taj dio vrati u prvobitno stanje. Bila je najavljena i kazna, a sve je odjeknulo na društvenim mreža. Martina je dobila ohrabrujuće poruke podrške. Na Facebooku je i pokrenuta inicijativa 'Zasadi vrt! Uredimo Zagreb sami'.

- Bilo bi dobro kad bi i kod nas kao i u drugim europskim metropolama zaživio takav trend, da gradske vlasti potiču ljude na sadnju, a ne da se im dijele kazne - kaže Maja Sever.

Maja je svoju ulicu pokušala urediti nekoliko puta, jer kako kaže, kvaliteta života i ekološki aspekt joj je važan.

- Vidim da je u našoj ulici netko u dva pitara već posadio ruže - kaže.

Pitanje je politike grada

- Ja ne mislim da su komunalni redari koji su Martini uručili kaznu nešto krivi. To očito moraju napraviti jer to tako piše, stoga smatram da se treba mijenjati zakon i pravilnik i okrenuti se zelenoj politici. Cijela priča i strategija grada se treba promijeniti. Gradska služba treba napraviti plan i poticati ljude da se uključe i mislim da je to jednostavno. Treba propisati što se može saditi i u koje vrijeme. Mislim da su naši ljudi dovoljno ekološki osviješteni i dovoljno vole grad kako bi se uključili u takvu strategiju - smatra Maja.

- To treba biti pitanje odluke i smjera grada, a cilj bi trebao biti što više zelenila i drveća. Nažalost, klima je takva da je sve toplije i toplije. Znamo da zelenilo to koje čisti i hladi zrak. Jednostavno se sve mora promijeniti, u našim glavama i u glavama političara. Suludo je raditi ravne površine poput one na Trgu žrtava fašizma. Treba raditi upravo suprotno. Vrijeme je da grad bude ugodan za život - kaže.

- Ja bih voljela da se građani potaknu da sami urede svoju ulicu. Znam da to možda treba raditi određena služba, ali ako ona to ne radi, možemo i sami, makar u inat da pokažemo nezadovoljstvo. Boris i Martina su poručili da žele ljepši život za sve. Ona to nije napravila jer od toga ima neke koristi. To je jedan blatni kvadrat i tu ne vidim ništa sporno - kaže.

- Ovo je inicijativa za ljepši grad. Želimo živjeti u gradu u kojem je ugodno. Ovo je akcija drugog tipa. Ne bunimo se protiv nikog osobno, samo želimo ljepše mjesto za život. Udavit ćemo se od klimatskih promjena. Ovo nije parola 'Dolje komunalci ili Bandić', nego 'Ajmo se probuditi' - kaže.

