Greencajt festival već šestu godinu promovira održive biznise i zelenu tranziciju

Greencajt festival šestu godinu zaredom promovira održive biznise, poslovanje, zelenu tranziciju i kompanije koje održivost ugrađuju u svoju dugoročnu strategiju. No manje je poznato kako izgleda kada se ideja „Greencajta“ preseli unutar same kompanije; upravo je to Green Day Atlantic Grupe, interna konferencija koja već treću godinu okuplja zaposlenike, stručnjake i menadžment oko zajedničkog cilja: kako održivost pretvoriti u svakodnevnu poslovnu praksu.

Baš kao što Greencajt u javnosti povezuje lidere, stručnjake i kompanije kroz razmjenu znanja i konkretnih primjera, Green Day unutar Atlantic Grupe otvara prostor za razgovor o stvarnim promjenama koje se odmah ugrađuju u proizvode, procese, ambalažu, upravljanje resursima i organizacijsku kulturu. Održivost tako ne ostaje samo dio strategije ili komunikacije, nego postaje dio načina na koji kompanija posluje.

Na posljednjem Green Dayu održanom u travnju poseban fokus bio je na konkretnim iskoracima, od smanjenja emisija i odgovornijeg upravljanja energijom i vodom do razvoja održivijih proizvoda i ambalaže. Upravo takav pristup pokazuje kako velike kompanije danas održivost sve više ugrađuju u svoje svakodnevne poslovne odluke.

Predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi, ujedno i pokrovitelj održivosti unutar kompanije, istaknuo je kako osviještenost o ekološkim izazovima danas predstavlja jedan od ključnih pokretača poslovne otpornosti, inovacija i dugoročnog uspjeha kompanije. I kada se uključe svi, od samog vrha kompanije, managementa i svih odjela u kompaniji dolazi se i do konkretnih rezultata: Atlantic Grupa smanjila je vodni otisak za 19 posto, dok je jedan od ključnih ciljeva smanjenje emisija za 58 posto do 2030. godine. Paralelno se povećava udio recikliranih materijala te razvijaju rješenja usmjerena prema 100 posto reciklabilnoj ambalaži.

Još jedna važna inicijativa postiže značajne rezultate kroz Green Wave, interni tim zaposlenika koji kroz edukacije, radionice i različite inicijative razvija kulturu održivosti unutar kompanije i pokazuje kako male svakodnevne promjene mogu imati stvaran dugoročni učinak.

Green Day zato nije samo interna konferencija, nego primjer kako održivost izgleda kada iz ideje prijeđe u konkretne poslovne procese – upravo onako kako Greencajt već godinama promovira kroz svoj festival.