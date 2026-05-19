Ništa se ne baca!

U lipnju kreće Greencajt - prvi zero food waste festival u regiji

Piše Anamarija Dukši,
Samo u Hrvatskoj godišnje se baci čak 286.000 tona hrane. Upravo zato Greencajt ove godine ne želi o održivosti samo govoriti, nego je pokazati u praksi

Ovogodišnji Greencajt postaje prvi zero food waste festival u regiji i time radi još jedan važan iskorak u smjeru održivosti. Uz partnera Reencle, tijekom festivala otpad od hrane pretvarat će se u kompost, na samoj lokaciji događanja. Posjetitelji će ostatke hrane moći ubacivati direktno u Reencle električne kompostere, tehnologiju koja u zatvorenom sustavu, tiho i bez neugodnih mirisa, pretvara biootpad u kompost u samo 24 sata. Poruka festivala je jasna: ništa se ne baca, sve se vraća prirodi.

Tema food wastea danas je jedan od najvećih ekoloških izazova. Samo u Hrvatskoj godišnje se baci čak 286.000 tona hrane. Upravo zato Greencajt ove godine ne želi o održivosti samo govoriti, nego je pokazati u praksi.

Treći dan festivala posebno je posvećen budućnosti hrane i održivim prehrambenim sustavima, a u Zagreb tim povodom dolaze i neka od najrelevantnijih međunarodnih imena iz područja sustainable food i zero waste praksi. Među njima je Arthur Potts Dawson, pionir održive gastronomije i jedan od najpoznatijih svjetskih 'green chefova', poznat po projektima koji spajaju gastronomiju, kružnu ekonomiju i zero waste principe.

Na festival stiže i Ditte Baun Hermund iz danskog DTU National Food Institutea, stručnjakinja za budućnost prehrane i alternativne izvore hrane, kao i Gladys H. Morales iz IFAD-a, UN-ove organizacije koja razvija održive prehrambene sustave i modele poljoprivrede budućnosti.

Festival će imati i interaktivnu demo zonu u kojoj će posjetitelji moći vidjeti kako funkcionira sustav kružnog gospodarenja biootpadom, od kućanstava do profesionalnih kuhinja. Posebnu pažnju zasigurno će privući i „raspričani“ Reencle komposteri, simpatični likovi Tihomir i Slavko, koji kroz humoristične, ali edukativne poruke komuniciraju problem food wastea te na inovativan način povezuju teme umjetne inteligencije i održivosti.

Šesto izdanje Greencajt festivala održat će se od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, gdje će tijekom tri dana programa okupiti brojne međunarodne govornike i otvoriti teme koje sve snažnije oblikuju poslovanje i društvo. Ulaznice i više informacija o Greencajt festivalu možete pronaći na službenoj web stranici.

