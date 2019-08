Greške koje mlade majke rade s bebom: Steriliziranje svega...

Mlade majke danas imaju pristup mnoštvu informacija o tome kako se brinuti o novorođenčetu. Postoje razni tečajevi za trudnice, blogovi pedijatara i psihologa i forumi na kojem novopečene majke diskutiraju o problemima s kojima se susreću. No često se 'pogube' u moru informacija, ali i kada čitaju mišljenja koja se proturječe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brightside donosi najčešće pogreške koje se događaju mladim majkama:

1. Izbjegavanje adaptiranog mlijeka

Majčino mlijeko zasigurno je najbolje mlijeko za bebe. No nažalost ponekad ga nema dovoljno. Zbog toga se preporučuje hranjenje bebe adaptiranim mlijekom koje je dobra zamjena, ali ga mnoge majke odbijaju. Ali, zaboravljaju da je gladna beba mnogo veći problem. To može dovesti do dehidracije koja može biti fatalna za novorođenče.

Danas se adaptirano mlijeko dobiva od kravljeg mlijeka, ali je posebno obrađeno kako bi ga dijete lakše podnosilo i iskoristilo. Proizvodi se prema strogim pravilima i u kontroliranim uvjetima.

2. Prejedanje bebe

Ako dijete plače, to ne znači uvijek da je gladno. Plače i jer ga nešto boli ili jer, jednostavno želi vidjeti svoju majku. Ponekad ih mlade majke žele 'utješiti' hranom, ali to može dovesti do prejedanja, nelagode u želucu, plinova i 'bljuckanja'.

Nemojte inzistirati ako beba ne želi jesti. Ako mislite da ne jede dovoljno, javite se pedijatru i on će vam reći jeste li u krivu.

3. Izdajanje pa hranjenje iz bočice

Kada bebe ne jedu dobro prilikom dojenja, neke majke se izdajaju. Naravno, hranjenje bočicom puno je jednostavnije nego dojenje i tu nema ništa opasnog. No dijete se može naviknuti na to pa ćete prestati dojiti i možda izgubiti mlijeko.

Foto: Dreamstime

4. Nemojte 'zabundati' svoju bebu

Donedavno su ljudi vjerovali kako je dobro omotati novorođenče. Mislili su da je to korisno jer su bili uvjereni da su bebe navikle na visoku temperaturu kakva je bila u majčinoj utrobi. No mnogi pedijatri se danas tome protive i tvrde kako je idealna temperatura na kojoj bi beba trebala biti 18 do 20°C.

Ne pokrivajte bebe s nekoliko prekrivača i ne stavljajte ih pored radijatora. Ne stavljajte im kapicu dok spavaju. Možete znati da je novorođenčetu vruće kada dodirnete njegov trbuščić. Naime, on bi trebao biti topao, a ne vruć. Crveni obraščići i intenzivno znojenje su također znakovi da je bebi prevruće.

5. Steriliziranje svega oko djeteta

Neki smatraju kako se beba može kupati samo u prokuhanoj vodi, a soba u kojoj boravi treba se čistiti više puna dnevno. Mnogi mladi roditelji čak se rješavaju i kućnih ljubimaca zbog bebe. No mnogi pedijatri tvrde kako to pogoršava stvari jer će djetetov imunološki sustav biti preslab i ono će postati preosjetljivo.

Foto: Dreamstime

Prema istraživanju provedenom u Dječjem centru Johns Hopkins, djeca koja su se susrela s krznom kućnih ljubimaca prije prve godine, bila su manje sklona alergijskim reakcijama i astmi.

6. Pogrešno korištenje kolica

Nažalost, nitko ne može uvijek biti siguran da su djeca potpuno sigurna. No dobro je slijediti neke savjete 'iskusnijih' roditelja kako biste ih osigurali. Jedan od takvih savjeta je ulazak u dizalo s kolicima, držeći bebu u naručju. Pametno je jer strojevi nisu pouzdani i vrata dizala se mogu zatvoriti u bilo kojem trenutku.

Također, neki roditelji često prelaze cestu s kolicima na krivi način - guraju ih ispred sebe. Naime, kolica su niža od automobila pa ih vozači možda neće vidjeti zbog drugih vozila. Najbolje je kada se kolica guraju sa strane.

7. Ljuljanje djeteta na krivi način

Djeca ponekad toliko plaču da se roditelji boje pa ih uzimaju u naručje i nervozno te preintenzivno ljuljaju. Nemojte zaboraviti da novorođenče ima slabe vratne mišiće i da morate paziti na njegovu glavu.