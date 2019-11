Greškom kupila iste listiće za loto i osvojila dvostruki dobitak

Gayle Say (65) iz Coventryja kaže da joj je kupnja identičnih listića za lutriju najbolja greška koju je napravila u životu, piše Birminghammail.

Svaki listić donio joj je više od četiri milijuna kuna dobitka, pa je tako u konačnici bogatija za osam milijuna kuna. Kazala je kako će odmah u mirovinu, a radila je kao spremačica.

Dobitak dijeli sa suprugom Phillipom. Novac su osvojili u igri Thunderball i to tako da su pogodili pet brojeva te bonus kuglicu. . Sretni par priča kako planiraju dograditi kuću i kupiti novu kuhinju. Umalo su osvojili i treći dobitak, no na trećem listiću nisu pogodili bonus kuglicu.

- Na tom trećem listiću smo uspjeli pogoditi pet brojeva, pa smo time zaradili 40.000 kuna. Najprije smo unovčili taj listić, prije nego što je lutrija utvrdila da su preostali listići uredni, kazala je Gayle.

Dodala je kako su novcem planirali iznenaditi unuke. Njezin suprug Phillip (65) je umirovljeni građevinski radnik, a kazao je kako je oduvijek želio kupiti novu automobil kojem će biti prvi vlasnik. Gayle je objasnila kako oduvijek igra igre na sreću, a tijekom 25 godina uspjela je osvojiti svega jedan dobitak koji je iznosio manje od 10 kuna. Phillip je opisao kako je njegova supruga, otkrivši koliko su novca dobili kad su telefonski potvrdili brojeve, počela plesati po sobi i pjevati pjesmu Franka Sinatre "Who wants to be a millionaire". Dobitni brojevi su kombinacija rođendana bliskih članova obitelji.

- Držala sam dobitne listiće u ruci i potrčala sam prema Philipu kako bih mu rekla da smo dobitnici, a on je u isto vrijeme shvatio da oba listića imaju isti redoslijed brojeva. Nastavila sam urlati: Dobili smo, dobili smo! Philip je počeo tražiti svoje naočale kako bi provjerio jesam li u pravu. Oboje smo se tresli, koljena su mi klecala i stalno smo provjeravali brojeve na listićima, ispričala je. Govoreći o tome kako joj se život sad promijenio, Gayle je rekla kako je prošlog tjedna dala otkaz.

- Odradila sam otkazni rok od tjedan dana i službeno sam od danas u mirovini. Osjećaj je fantastičan. Ne moram više ustajati u mračna i hladna jutra. Do sad sam se budila u 6.40, radila sam vikendima i imala sam samo jedan dan u tjednu slobodan. Sad mi se sve vratilo. Mogu se izležavati subotom i nedjeljom. To je nevjerojatno. To nisam radila više od 28 godina, ispričala je uzbuđena dobitnica.

Phillip nikad neće zaboraviti trenutak u kojem je shvatio da su osvojili milijunski iznos.

- Odmah sam počeo slati poruke članovima obitelji, no nitko mi nije vjerovao. A onda sam ugledao prizor koji nikad neću zaboraviti- moja je supruga plesala po sobi i pjevala Sinatru, ispričao je on. Na pitanje o tome kako će potrošiti svoj novac, umirovljenik je kazao kako je oduvijek razmišljao o novom automobilu.

- Nemam auto, posvuda se vozim biciklom. Nešto novca ću dati i unucima. To je novac cijele obitelji, a ne samo moj i Gaylein, zaključio je on.

