Grickate, ližete ili 'proždirete'? Evo što način na koji uživate u sladoledu može otkriti o vama

Dok uživamo u omiljenoj slatkoj poslastici, možda zapravo nesvjesno otkrivamo nešto o svojoj osobnosti, tvrdi stručnjakinja. Bihevioralna psihologinja Jo Hemmings smatra da način na koji jedemo sladoled može puno reći o našem temperamentu – jesmo li impulzivni, opušteni, oprezni ili strpljivi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Magnum sladoled | Video: 24sata/Reuters

Ljudi koji sladoled grizu zubima smatraju se neustrašivima, samopouzdanima i prilično impulzivnima. Oni ne razmišljaju previše o 'brain freezeu', nego jednostavno uživaju u trenutku i brzo se prepuštaju užitku.

Oni koji sladoled radije ližu doživljavaju se kao metodični i opušteni ljudi. Oni si uzimaju vrijeme, uživaju u svakom zalogaju i svakom okusu, a često se povezuju i s romantičnom i emotivno smirenom naravi.

Foto: 123RF

S druge strane, ljudi koji sladoled grickaju smatraju se opreznima, nježnima i promišljenima. Oni vole imati kontrolu, pažljivo pristupaju stvarima i često razmišljaju prije nego što djeluju.

Postoji i četvrti tip, oni koji sladoled jedu vrlo brzo ili ga doslovno 'gutaju'. Oni su obično impulzivni, entuzijastični i nestrpljivi te traže trenutno zadovoljstvo bez puno čekanja.

Kakav ste vi tip osobe koja jede sladoled?

Grizač (biter) – impulzivan, samopouzdan, neustrašiv

– impulzivan, samopouzdan, neustrašiv Grickač (nibbler) – oprezan, nježan, promišljen, kontrolirajući

– oprezan, nježan, promišljen, kontrolirajući Lizač (licker) – opušten, romantičan

– opušten, romantičan Gutač (guzzler) – impulzivan, entuzijastičan, nestrpljiv.