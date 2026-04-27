S dolaskom toplijeg vremena, kad temperature konačno počnu podsjećati na pravo proljeće i ljeto, sladoled postaje jedna od onih malih svakodnevnih radosti, bilo u šetnji gradom, uz more ili u parku
Grickate, ližete ili 'proždirete'? Evo što način na koji uživate u sladoledu može otkriti o vama
Dok uživamo u omiljenoj slatkoj poslastici, možda zapravo nesvjesno otkrivamo nešto o svojoj osobnosti, tvrdi stručnjakinja. Bihevioralna psihologinja Jo Hemmings smatra da način na koji jedemo sladoled može puno reći o našem temperamentu – jesmo li impulzivni, opušteni, oprezni ili strpljivi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ljudi koji sladoled grizu zubima smatraju se neustrašivima, samopouzdanima i prilično impulzivnima. Oni ne razmišljaju previše o 'brain freezeu', nego jednostavno uživaju u trenutku i brzo se prepuštaju užitku.
Oni koji sladoled radije ližu doživljavaju se kao metodični i opušteni ljudi. Oni si uzimaju vrijeme, uživaju u svakom zalogaju i svakom okusu, a često se povezuju i s romantičnom i emotivno smirenom naravi.
S druge strane, ljudi koji sladoled grickaju smatraju se opreznima, nježnima i promišljenima. Oni vole imati kontrolu, pažljivo pristupaju stvarima i često razmišljaju prije nego što djeluju.
Postoji i četvrti tip, oni koji sladoled jedu vrlo brzo ili ga doslovno 'gutaju'. Oni su obično impulzivni, entuzijastični i nestrpljivi te traže trenutno zadovoljstvo bez puno čekanja.
Kakav ste vi tip osobe koja jede sladoled?
- Grizač (biter) – impulzivan, samopouzdan, neustrašiv
- Grickač (nibbler) – oprezan, nježan, promišljen, kontrolirajući
- Lizač (licker) – opušten, romantičan
- Gutač (guzzler) – impulzivan, entuzijastičan, nestrpljiv.
Prema Hemmings, sladoled spada u tzv. 'comfort food' namirnice koje nam pomažu regulirati emocije. Ona ističe da se kod ljubitelja sladoleda često isprepliću užitak i nostalgija, jer nas podsjeća na bezbrižnije trenutke iz djetinjstva.
Osim načina jedenja, važna je i brzina. Ljudi koji jedu sladoled brzo obično su energični i impulzivni te žele trenutni osjećaj zadovoljstva. S druge strane, spori uživatelji sladoleda su strpljivi i svjesni svakog detalja, okusa, teksture i osjećaja hladnoće.
Brend Nuii, poznat po kombinacijama egzotičnih okusa, proveo je i istraživanje koje pokazuje da većina ljudi ipak preferira lizanje sladoleda, dok manji dio radije odmah zagrize ili ga gricka.
Rezultati pokazuju da se 'grizače' najčešće opisuje kao impulzivne i samopouzdane, 'lizače' kao opuštene, a 'grickače' kao oprezne i promišljene osobe.
Zanimljivo je i da većina ljudi uživa u sladoledu bez obzira na temperaturu, a dio ispitanika priznaje da ga jede vrlo brzo, što često završava neugodnim 'brain freezeom'.
Glumac Jason Momoa, koji je ambasador brenda Nuii, također je otkrio da sladoled grize, što je potaknulo raspravu na društvenim mrežama o tome što takva navika govori o karakteru.
Iako se ovakva tumačenja više mogu shvatiti kao zabavna psihološka interpretacija nego kao stroga znanost, način na koji jedemo sladoled ipak može biti zanimljiv mali uvid u naše navike, ponašanje i način na koji uživamo u svakodnevnim stvarima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+