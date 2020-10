Gripa i korona zajedno: Liječnici apeliraju da se što više cijepi protiv gripe radi manje zaraze

U infektologiji je poznato da kod spoja dva virusa koji napadaju slične dijelove tijela može doći do toga da ometaju jedan drugog, odnosno da jedan virus ometa ulazak drugoga u stanice, pojašnjavaju stručnjaci

<p>Prva pacijentica iz Meksika, kod koje je potvrđena istodobna infekcija korona virusom i virusom gripe tim A nije slučaj na temelju kojega možemo izvlačiti neke zaključke, jer još ne znamo ništa o tome kako bi se ta dva virusa u kombinaciji mogla ponašati. U infektologiji je poznato da kod spoja dva virusa koji napadaju slične dijelove tijela može doći do toga da ometaju jedan drugog, odnosno da jedan virus ometa ulazak drugoga u stanice, pa simptomi zaraze ne moraju biti izrazito teški, no na temelju tog jednog slučaja ne znamo hoće li na se to pokazati i kod drugih pacijenata, kaže prim. dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju u KB Split, komentirajući informaciju o tome da je zaražena 51-godišnja Meksikanka inače kronična bolesnica, ali zasad nema težih simptoma niti komplikacija koje bi se povezale s tim infekcijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na respiratoru je bila šest tjedana</strong></p><p>- Ne znači da su svi kronični bolesnici osuđeni na teške simptome bolesti i komplikacije, to je vrlo individualno. Osim toga, moguće je da kod istodobne infekcije doista vrijedi pravilo o tome da se virusi međusobno ometaju, no pitanje je što će biti kod pacijenata kod kojih se infekcije jave jedna iza druge. Dakle, nakon što jedan virus oslabi organizam i respiratorni trakt, pa se pacijent nakon toga zarazi drugim – upozorava sugovornik.</p><p>Dodaje kako val gripe u Hrvatskoj obično kreće tijekom prosinca, odnosno moguće je da se prvi slučajevi pojave tijekom studenog, pa tada možemo očekivati da se počnu javljati pacijenti s ‘kombiniranom’ zarazom, no do tada imamo dovoljno vremena da se zaštite najugroženije skupine društva - kronične bolesnike i starije osobe.</p><p>- Te kategorije ljudi obavezno se trebaju cijepiti protiv gripe, jer time smanjuju rizik od zaraze i od težih posljedica, to je zaista izuzetno važno, uz pridržavanje svih onih mjera koje se još od početka pandemije ističu: često pranje ruku i održavanje higijene, držanje distance i nošenje maske kad smo u kontaktu s drugim ljudima - ističe infektolog.</p><p>Cijepljenje protiv gripe započet će idući tjedan, dakle u tjednu iza 19. listopada, no još se ne zna točan dan, kaže prim. dr. Bernard Kaić, voditelj Odjela epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji kaže da zasad nemamo dovoljno informacija o tome kako se korona i gripa ponašaju u kombinaciji. S time se slaže i obiteljski liječnik dr. Hrvoje Tiljak.</p><p>- Znamo da zaraza Covid-om može biti opasna za kronične bolesnike, ali i za one s akutnim bolestima, pogotovo sada zimi, kad dolazi do pothlađđenja i više virusa se zadržava u zatvorenom prostoru. Nama liječnicima bit će izazov to da će biti teško prepoznati o kojoj se infekciji radi, jer simptomi mogu biti i atipični, pa svim kroničnim bolesnicima i starijim osobama treba preporučiti cijepljenje protiv gripe, jer će tako barem donekle otkloniti sumnje na gripu - kaže dr. Tiljak.</p><p>Dodaje kako to preporučuje i svima onima koji ne mogu ostvariti pravo na cijepljenje preko HZZO-a, ali zbog prirode posla ili situacije dolaze u kontakt s više ljudi.</p><p>- To se, među ostalim, odnosi na trgovce, ugostitelje, prosvjetne djelatnike, a posebno medicinsko osoblje. Bilo bi dobro da njihov odaziv ove godine bude veći nego inače - ističe dr. Tiljak.</p>