Gripa jenjava, ali ojačao virus H3N2, opasan za starije i djecu

Intenzitet gripe je u blagom padu, no ovaj tjedan je ojačao virus A H3N2 i sada dominira. Kako je riječ o virusu koji puno češće izaziva komplikacije kod starijih osoba i djece mlađe od 5 godina, tim se kategorijama građana savjetuje da svakako preleže gripu te da se u slučaju bilo kakvih komplikacija odmah jave liječniku, upozorava virusolog dr. med. Vladimir Draženović iz Nacionalnog centra za influencu koji djeluje u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

- Intenzitet gripe sa 72 posto prošlog tjedna pao je na 62 posto. Sve iznad 50 posto je još vrlo visoko, ali ukazuje na lagano popuštanje epidemije. No nakon što smo do sada imali dominaciju virusa A tip H1N1, dok se tip H3N2 bilježio u 15 do 20 posto slučajeva, sada je taj virus preuzeo dominaciju - pojašnjava sugovornik.

Dodaje kako to nije neuobičajeno, odnosno događa se svake godine pred kraj epidemije, kad dominantni virus oslabi, a postoji dio ljudi koji nije prebolio gripu i stekao imunitet.

- Tako smo i lani samo u Hrvatskoj imali dvije vrste tog virusa. No H3N2 opasniji je jer se stalno mijenja i teže pogađa starije osobe i malu djecu. No i A H3N2 je bio 'pokriven' ovogodišnjim cjepivom, pa ljudi koji su se cijepili mogu računati na to da bi tijek bolesti, čak i ako se pojave komplikacije, ipak mogao biti lakši - kaže dr. Draženović.

- Ove godine nas je pogodila vrlo intenzivna epidemija gripe, što govori i podatak o stotinjak umrlih uslijed komplikacija gripe do sada, no vjerujem da ipak ulazimo u zadnju fazu epidemije te da će relativno visoki intenzitet trajati još eventualno dva do tri tjedna - kaže sugovornik. Dodaje kako rizik od toga povećava i novo zahlađenje koje je najavljeno ovih dana, no zasad se može pretpostaviti da će u iduća dva do tri tjedna intenzitet gripe značajno pasti.

Podsjetimo, gripa se od obične prehlade razlikuje, prije svega, po tome što se obično odmah javlja visoka temperatura (između 38 i 41 stupanj), uz bolove u kostima i mišićima i opću malaksalost. Svim oboljelima se savjetuje da ju preleže barem osam dana, u protivnom raste rizik od pojave komplikacija. Ne postoje specifični lijekovi za gripu, već si možete pomoći lijekovima za snižavanje temperature, toplim čajevima, kapima za nos ako su dišni putevi začepljeni, odnosno pastilama za grlo, ako se javila grlobolja.

Liječniku se obavezno treba javiti ako visoka temperatura traje duže od tri dana, ako se javi osjećaj bolnog grla s natečenim limfnim čvorovima na vratu, kao i ako se pojave bol u uhu ili sinusima, uz iscjedak. Kod male djece visoka temperatura može izazvati grčeve, pa budite posebno oprezni ako temperatura ne jenjava. Također, obratite pažnju ako se tijekom gripe javi kašalj s iskašljajem koji ne prolazi, te poteškoće povezane s disanjem (otežano disanje, kratki dah). To može biti znak upale pluća.

Sve manje oboljelih

Kako doznajemo od epidemiologinje dr. Goranke Petrović iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri HZJZ, u devetom tjednu ove godine pristiglo je 2162 prijava oboljelih od gripe, u usporedbi sa 3001 prijava u tjednu prije toga. Ujedno, to je značajno manji broj prijava u odnosu na vrhunac epidemije prije nekoliko tjedana, kada smo imali preko deset, pa i 11.000 prijava tjedno, dodaje. Do sada je, inače, tijekom sezone 2018./2019. zaprimljeno ukupno 58546 prijava oboljelih od gripe.

I brojke kojima naša sugovornica raspolaže pokazuju da je virus A H3N2 uzeo maha.

- U prošlom tjednu je među subtipiziranim uzorcima pozitivnih na gripu A bilo 46 posto uzorka H1N1, a 54 posto H3N2, kaže sugovornica te dodaje da se, s obzirom da se radi o završnim tjednima epidemije gripe, ne očekuje da bi porast relativnog udjela rezultirao nekakvim većim iznenađenjima, iako je poznato da je učinkovitost cjepiva protiv A/H3N2 slabija nego protiv A/H1N1.