Gripa: U krevet sve dok vrućica ne prođe, antibiotici ne pomažu

Ovih dana treba imati na umu da se gripa karakteristično očituje povišenom tjelesnom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima te općom slabošću i iznemoglošću, uz hunjavicu, kašalj i otežano disanje, dok se u nekih bolesnika mogu javiti i gastrointestinalni simptomi i poremećaji svijesti, kaže dr. sc. Rok Čivljak, Pročelnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Prema zadnjim objedinjenim podacima, nalazimo se u uzlaznoj fazi epidemije gripe i može se očekivati da će vrhunac epidemije, u trajanju od nekoliko tjedana, nastupiti u sljedećih tri do četiri tjedna, nakon čega bi broj oboljelih trebao postupno padati, ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Kod većine oboljelih prisutan je virus gripe tip A (zabilježen kod 97 posto oboljelih), i to tip A/H1N1 (čak 90 posto tipiziranih uzoraka), koji je ove godine bio pokriven cjepivom, što znači da su ljudi koji se inače redovito cijepe od gripe donekle ipak zaštićeni, odnosno ako i dobiju gripu, simptomi će vjerojatno biti blaži.

Iako se kretanje gripe tijekom ove sezone u velikoj mjeri poklapa s dinamikom kretanja broja oboljelih i njihove dobi koju smo bilježili tijekom prethodne sezone, godišnje u prosjeku oboli oko 100.000 ljudi i zasad je ipak prerano govoriti o tome kakva nas sezona čeka, upozoravaju stručnjaci.

Foto: Dreamstime

Obavezno kontaktirajte liječnika ako se ovi simptomi pojave tijekom gripe:

temperatura iznad 40 stupnjeva koja traje dulje od tri dana

bolno grlo s natečenim limfnim čvorovima na vratu

bol i iscjedak u sinusima ili uhu

promjene svijesti

konvulzije, grčevi

kašalj s iskašljajem

skraćivanje daha

bol u prsištu

poremećsji mokrenja

stalno povraćanje

dijareja

neidentificirani osip na koži

Budite sigurni - razlikujte gripu od prehlade

Za razliku od prehlade, gripa se obično javlja naglo i većina simptoma se razvija u okviru od 3 do 6 sati od prvih simptoma.

Dok prehlada traje od 3 do 5 dana i rijetko se javlja temperatura, simptomi gripe mogu potrajati od 7 do 10 dana ili dulje, s temperaturom između 38 do 40 stupnjeva, koja se najčešće javlja odmah i može potrajati od tri do četiri dana.

Među tipičnim simptomima gripe su i glavobolja te bol u mišićima, kao i umor i slabost koji mogu potrajati i do tri tjedna te suhi kašalj. U slučaju pojačanih ili neobičnih simptoma obavezno se javite liječniku.

Šećer slabi imunitet, a mlijeko i jogurt potiču stvaranje sluzi

Foto: Dreamstime

- Najčešće komplikacije gripe su bakterijske infekcije, među kojima su najčešće upala pluća, upala sinusa i upala srednjeg uha, a mogu se pojaviti i upale srčanog mišića, komplikacije od strane središnjeg živčanog sustava... Javite se liječniku uočite li neke neobične simptome ili pojačani intenzitet uobičajenih simptoma, a osobito u slučaju otežanog disanja, poremećaja svijesti ili izrazitog poremećaja općeg stanja - ističe dr. Rok Čivljak.

Mirujte barem sedam dana

Kako su teže komplikacije češće kod ljudi starijih od 65 godina, kod djece u dobi do dvije godine, kao i kod bolesnika svih dobi s kroničnim bolestima (čak 80% ljudi kod kojih su zabilježene komplikacije gripe imaju kroničnih zdravstvenih problema) te kod trudnica i izrazito pretilih ljudi, tim kategorijama građana svakako se preporučuje da se liječniku jave kod pojave prvih pojačanih simptoma kako bi se liječenju komplikacije pristupilo na vrijeme.

Foto: Wavebreakmedia Ltd

Kod ljudi kod kojih postoji povećani rizik od komplikacije gripe, kod pojave prvih simptoma mogu se primijeniti antivirusni lijekovi koji će ublažiti tijek bolesti. U tu kategoriju spadaju ljudi stariji od 65 godina, ljudi s patološkom pretilošću, trudnice u trećem trimestru trudnoće te ljudi svih dobnih skupina koji zbog kroničnih bolesti ili lijekova imaju oslabljeni imunitet.

U primjeni su dva lijeka: oseltamivir (Tamiflu) i zanamivir (Relenza), no oba su djelotvorna samo ako se popiju unutar 48 sati od pojave prvih simptoma. Nemojte ih uzimati na svoju ruku, nego isključivo po savjetu liječnika ili ljekarnika, jer postoje kontraindikacije kod nekih zdravstvenih stanja.

Foto: Photos

Gripa i prehlada spadaju u kategoriju virusnih bolesti koje se šire kapljičnim putem i zapravo ih je nemoguće izbjeći, a za njih u pravilu nema lijeka, osim onih koje možemo uzeti za ublažavanje simptoma. No dok je kod prehlade najčešće dovoljno mirovati od dva do tri dana, kod gripe se nikako ne preporučuje da je prehodamo, jer to može izazvati teške i trajne posljedice po zdravlje.

Općenita je preporuka da treba mirovati barem sedam dana, odnosno barem 24 sata nakon povlačenja većine simptoma.

- Bolovi i temperatura kod gripe mogu potrajati i nekoliko dana, a iscrpljenost i nekoliko tjedana nakon što gripa prođe. Imajte na umu da protiv gripe ne pomažu antibiotici. Dok traje temperatura, možete uzimati lijekove za njezino snižavanje. No imajte na umu da je ne treba skidati antipireticima i analgeticima dok god je njezina vrijednost ispod 38 stupnjeva - ističe Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeutkinja iz Botane Fitocentra u Zagrebu.

Foto: Dreamstime

Naime, ta povišena temperatura predstavlja borbu vašeg organizma protiv virusa, jer virusi ugibaju na višim temperaturama, pa njezino snižavanje usporava oporavak - upozorava sugovornica.

Lijekovima treba reagirati na temperaturu iznad 38,5°C ili više, dodaje. No dok traje temperatura, važno je piti puno tekućine kako bismo nadoknadili tekućinu koja se gubi znojenjem. Dobro je piti tople juhe i izbjegavati težu hranu te kofeinske napitke, kao i mlijeko i jogurt.

Češanj češnjaka na dan

Foto: Dreamstime

- Te namirnice još više pojačavaju stvaranje sluzi u vašim ionako već bolesnim i sekretom zaštopanim nosom i bronhima - pojašnjava liječnica. Također, dobro je izbaciti slatkiše i grickalice te kupovne sokove, odnosno izbjegavajte prevelike količine šećera iz industrijski prerađene hrane i sokova, jer višak šećera narušava imunološki sustav te potiče razmnožavanje virusa i bakterija. S druge strane, preporučuje se režanj češnjaka na dan, u laganim varivima, salati ili pomiješan sa svježim kravljim sirom, jer je dokazano njegovo protuvirusno i protuupalno djelovanje, dodaje.

- Od čajeva, posebno se preporučuju čaj od lipe, bazge, šipka, kamilice i metvice. U obzir dolaze i vrba, zlatnica, suručica te matičnjak i svakako sljez ili jaglac, oman ili divizma te majčina dušica. U čaj možete dodati med i limun, po želji. No imajte na umu da limun treba dodavati u mlaki čaj jer se C vitamin uništava na temperaturama iznad 60°C - ističe sugovornica.

Najbolji lijek je mirovanje, odnosno odmaranje u toplom krevetu, dodaje. No na imunitet nije dobro misliti samo tijekom zimskih mjeseci, kad su prehlade i gripe učestalije, nego o tome treba misliti tijekom cijele godine, upozoravaju stručnjaci.

Foto: 123RF

- Imunitet se ne može ojačati nekim hitnim postupkom i specijalnim lijekovima već kad smo dobili gripu, nego treba kontinuirano, ispravnom prehranom i tjelesnom aktivnošću, postizati najbolju moguću razinu zaštite od infektivnih bolesti i imuniteta. U tome pomažu i vitamini, ali oni nisu dokazani kao sigurni i učinkoviti lijekovi za liječenje infektivnih bolesti - odgovara dr. Čivljak na pitanje može li preventivi gripe pomoći “bildanje” organizma dodacima prehrani.

Najbolja “obrana” protiv bolesti, a time i gripe, pravilna je i uravnotežena prehrana s naglaskom na povrću i voću, redovita tjelesna aktivnost i boravak na svježem zraku, no to će pomoći imunitetu samo ako se tako ponašamo tijekom cijele godine. Također, ako ste upravo preboljeli gripu, imajte na umu da će trebati još puno vremena da se organizam osnaži.

Naime, istraživanja njemačkog kineziološkog fakulteta pokazala su da je kod prethodno zdravih mladih ljudi čak mjesec dana nakon preboljene gripe kapacitet pluća još smanjen za 10 posto, a mišićni tonus dva mjeseca od preležane bolesti smanjen je za čak 20 posto. Zato je važno i nakon gripe držati se pravila o zdravoj prehrani i kretanju na svježem zraku.

Prirodna pomoć u prevenciji i liječenju

Osvježavanje prostora: U prostoriju u kojoj najviše boravite možete staviti aromalampicu s eteričnim uljem eukaliptusa i čajevca ili lončić vruće vode u koju ste nakapali neko od tih ulja kako biste osvježili i pročistili zrak. Naime, spomenuta ulja imaju antiseptičko djelovanje na bakterije, gljivice i viruse pa mogu pomoći u dezinfekciji prostora.

Foto: Pixland

Inhalacija biljkama: Čaj od metvice, matičnjaka i majčine dušice i kadulje korisni su za ublažavanje kašlja, no suho bilje, ili eterično ulje tih biljaka možete koristiti i u kupkama za inhalaciju, koje pročišćavaju dišne puteve. Inhalacije mogu biti vrlo korisne kod bronhitisa (potiču iskašljavanje), te kod upala sinusa.

Najbolji čajevi za smanjenje simptoma:

Šipak - Bogat je vitaminima C i B2 te antioksidansima, pa je vrlo koristan u jačanju imuniteta. Zbog toga se propisuju kao dodatno sredstvo tijekom liječenja i oporavka.

Zeleni čaj - Obiluje polifenolima s antioksidativnim učinkom. Ima antihistaminsko i protuupalno djelovanje, zbog čega je prikladan za borbu protiv virusa koji uzrokuju prehladu i gripu.

Bazga - Cvjetovi bazge potiču znojenje, pa ih je dobro koristiti u čaju kod povišene temperature, jer će potaknuti izbacivanje otrova iz organizma.

Foto: Dreamstime

Kamilica - Kamilica djeluje protuupalno, a u kombinaciji s bijelim ili crnim sljezom te komoračem ili anisom odlična je za ublažavanje kašlja, kaže dr. Ksenija Krajina Pokupec.

Metvica - Čaj od metvice, matičnjaka, majčine dušice i kadulje koristan je za ublažavanje simptoma. Te biljke imaju i protuupalno djelovanje, posebno na gornje dišne putove.

Posljedice

Gripa je teška akutna infektivna bolest koju prati tjelesna temperatura viša od 38stupnjeva. Prema ispitivanjima njemačkog kineziološkog fakulteta, mjesec dana nakon preboljene gripe u prethodno zdravih mladih ljudi kapacitet pluća smanjuje se za 10%, a mišićni tonus u dva mjeseca od preležane bolesti za čak 20 posto.

Trenutačno gripu ima oko 9000 ljudi u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je, zaključno s 13. siječnja 2019., službeno registrirano ukupno 8468 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (5327) stiglo u 2. tjednu ove godine. Prema posljednjim neslužbenim informacijama iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj oboljelih se trenutačno kreće oko 9000.

Treba mirovati i ne liječi se antibioticima

Potrošnja antibiotika u doba gripe raste za 75 posto, a znamo da se gripa ne liječi antibioticima, nego isključivo mirovanjem. Za gripu nema lijeka, nego je tu cijepljenje. Ako vas zahvati virus, potrebno je mirovanje, kako bi se organizmu dala energija da se bori s virusom i brže oporavi.

Foto: 123RF

Važna je nadoknada tekućine, jer zbog visoke temperature organizam se isušuje. Tad djeluje samo simptomatska terapija, odčepljivanje nosa, uzimanje sirupa za kašalj ili lijekova za snižavanje temperature, objašnjava dr. Vladimir Draženović iz nacionalnog centra za influencu.

