Gripa hara, oboljelo i 30 beba: 'Čude nas brojne komplikacije'

Do sad smo laboratorijski dokazali 270 slučajeva gripe, i to samo tip A H1N1 ili tzv. svinjska gripa. Procjena je da je najmanje još 3000 oboljelih. U skladu s očekivanjima, oko 10 posto slučajeva ima komplikaciju upale pluća, no iznenađuje nas činjenica da se kod 20 posto pacijenata javljaju i druge komplikacije poput upale mozga i upale srčanog mišića, što ranijih godina nismo imali. Ova godina je specifična i po tome što već sad imamo desetak oboljelih novorođenčadi, a razlog je to što bolnički odjeli nisu zatvoreni za posjete. I kod te djece su komplikacije u vidu upale pluća i encefalitisa, pojašnjava dr. Vladimir Draženović, virusolog iz Nacionalnog centra za influencu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Kaže kako je preporuka da se posjete u bolnicama potpuno zabrane u sezoni gripe, no zbog velikog pritiska pacijenata za sad je to samo na razini pojedinih odjela.

- Od početka ove sezone gripe imali smo desetak oboljele djece mlađe od mjesec dana, te još dvadesetero djece mlađe od godinu dana. Dakle, ukupno, unazad nekoliko tjedana u Hrvatskoj je oko 30 djece mlađe od godinu dana oboljelo od gripe. Ne bih o detaljima u kojim je gradovima ili regijama riječ jer se oboljeli javljaju iz cijele Hrvatske - ističe prim. Draženović.

Generalno gledano, gripom je već danas zahvaćena čitava Hrvatska, što znači da pacijenti dolaze iz svih regija. Svi dosadašnji pokazatelji govore kako će ove godine gripa potrajati dulje, a s obzirom na tip virusa koji cirkulira očekuju se i brojnije komplikacije.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

- Moramo biti svjesni da ove godine cirkulira lanjski virus H1N1, tzv. pandemijski iz 2009. soj Brisbane koji je prvi put dokazan u Australiji. Prošla godina kod nas je zbog njega bila intenzivna, imali smo rekordan broj preminulih i puno komplikacija. Taj virus nastavlja cirkulirati i sigurno se epidemiološki nije iscrpio te će stvarati probleme - ističe dr. Draženović dodajući kako su zbog alarmantne situacije u kontaktu s europskim kolegama koji na tjednoj razini bilježe kretanje virusa u svim europskim državama.

- Ondje je intenzitet puno manji i slučajevi oboljelih su sporadični, a cirkuliraju tri tipa virusa. Na tjednoj bazi u Europski centar za kontrolu zaraznih bolesti prijavljujemo naše slučajeve, tako da imaju podatke što se događa. I njima je čudno da je dominantan taj H1N1 i toliki intenzitet pa su nas zvali kako bismo potvrdili informaciju. Teško je reći zašto je to tako i nemamo odgovor - nastavio je dr. Draženović.

Ističe kako se registrirani oboljeli nisu cijepili protiv gripe, a u riziku su posebno djeca.

Foto: Dreamstime

- U vrtićkim skupinama te u školi teško je izbjeći virus, pa očekujemo kako će se dodatno razbuktati. Jedina prevencija je cijepljenje. Cjepiva još ima te je nakon 360.000 doza stiglo još novih 30.000 doza koje smo rasporedili liječnicima primarne zdravstvene zaštite i to će biti dovoljno. Ove godine će se cijepiti više od 400.000 ljudi, a za one kojima cjepivo nije besplatno, mogu ga kupiti u ljekarnama. Nikad nije kasno za cijepljenje, a jedina preporuka koju mogu dati ljudima je da, ukoliko primijete simptome gripe, ostanu kod kuće i zbog sebe i zbog drugih kako bi se organizam oporavio te spriječilo daljnje širenje virusa - zaključio je dr. Draženović. U Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu navode kako su primijetili porast broja pregleda u hitnoj ambulanti te u pedijatrijskim ambulantama.

- Trenutačno imamo osam odraslih hospitaliziranih sa gripom, a među njima je na intenzivnoj njezi dvoje s težom upalom pluća i jedan sa encefalopatijom. Nemamo hospitalizirane djece, a prošlog tjedna ih je kroz dnevnu bolnicu prošlo petero različitih dobi i niti jedno nije životno ugroženo. Tijek gripe je obično takav da se poveća broj oboljele djece, a potom se postupno kroz nekoliko tjedana širi na opću populaciju. Djeca su više podložna gripi jer još nemaju stvoren snažan imunitet, a dodatno borave u većim grupama gdje se virusi brže mogu proširiti u vrtiću ili u školi. Zbog slabijeg imuniteta komplikacije u vidu encefalitisa, miokarditisa i sličnih tegoba javljaju se češće kod djece mlađe od pet, a osobito mlađe od dvije godine te u starijih od 60 godina iako se zapravo mogu javiti u svim dobnim skupinama - pojašnjava doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med., zamjenik ravnatelja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Dodaje kako su simptomi kod djece i kod odraslih isti, a to je povišena temperatura, gubitak apetita i bolovi u mišićima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kod djece su češće upale pluća kao komplikacija koju prepoznajemo po otežanom disanju. Kod novorođenčadi i jako male djece može se javiti iznenadni prestanak disanja ili jako ubrzano disanje, poremećaj svijesti na način da su djeca pospana i teže se bude, slabije jedu ili sišu. Bilo kakvo neuobičajeno ponašanje kod novorođenčeta i dojenčeta može buditi sumnju na razne bolesti, pa tako i gripu - nastavlja dr. Čivljak. Kaže kako kod takvih simptoma s djetetom treba odmah otići liječniku koji će procijeniti stanje i stupanj hitnosti, a u svim drugim situacijama treba primijeniti kućno liječenje.

- To znači da bolesniku kod svake povišene temperature treba ponuditi vodu i dati im lijekove za snižavanje povišene tjelesne temperature. To su opće preporuke - zaključio je prim. Čivljak.

Simptomi gripe:

- bolest počinje vrlo naglo

- javlja se visoka temperatura i do 40°C

- često se javlja glavobolja

- bolovi u mišićima

- osjećaj umora i iscrpljenosti

- suh i neugodan kašalj

- ponekad je sve praćeno kihanjem ili začepljenim nosom

- tresavice i zimice

