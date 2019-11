Gripa: Koliko dugo smo zarazni i kad je bolesti službeno kraj?

Zaraziti se virusom grupe, pogotovo kad je u punom jeku, nije teško. Dovoljno je da netko zaražen kihne ili se zakašlje prema vama pa da vi udahnete te kontaminirane čestice. Samo dodirivanje predmeta koji su izloženi virusu, primjerice tipkovnice ili kvake na vratima, a zatim i dodirivanje lica (očiju, nosa i usta) može biti vaš put do kreveta na tjedan ili dva.

Zatim će naglo doći i simptomi, poput temperature, začepljenog nosa ili curenja iz nosa, bolnih mišića, konstantnog kašljanja, glavobolje i općenitog iscrpljenosti i malaksalosti. No dok se većina ljudi s vremenom osjeća bolje, stotine je tisuća onih koji se suočavaju se s komplikacijama zbog virusa svake godine, pokazuju podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

Kad imate gripu, definitivno želite ozdraviti što prije moguće. Ali to obično ne ide tako brzo, a vi možete biti zarazni prije nego što uopće shvatite da je imate.

Koliko dugo traje gripa?

Možete biti bolesni između jednog i četiri dana prije nego što počnete osjećati simptome. Tada će vas - uhvatiti.

- Osjećat ćete se relativno dobro i onda će nastati šok - iznenada ćete biti iscrpljeni, boljet će vas mišići i zglobovi i trebat ćete leći u krevet - objašnjava dr. Gregory Poland iz klinike Mayo.

To je znak da imate posla s gripom, a ne prehladom. Simptomi gripe pojavljuju se mnogo brže i intenzivniji su. Najraniji simptomi obično uključuju temperaturu, zimicu, bolove u mišićima i tijelu i umor. Tada ćete možda primijetiti i druge simptome, poput grlobolje i suhog kašlja. Groznica može trajati dva do četiri dana, dok ostali simptomi mogu trajati i do tjedan dana.

- Možda se nećete osjećati potpuno dobro više od dva tjedna - kaže dr. Poland.

Liječenje je u pravilu sastavljeno od puno odmora i snižavanja temperature, uzimanja terapije protiv bolova i puno tekućine. Ipak, ako vam ne pada temperatura, i ne osjećate se bolje u roku od tri do pet dana od kada primijetite simptome, te ste zadihani i/ili iskašljavate zeleno, obavezno se javite liječniku.

Koliko dugo je gripa zarazna?

Prije nego što uopće osjetite simptome gripe, zarazni ste. Virus možete prenijeti otprilike dan prije pojave prvih simptoma, do otprilike pet do sedam dana nakon. Djeca s gripom mogu biti zarazna dulje od tjedan dana. Budući da virus gripe možete toliko dugo širiti, važno je ostati kod kuće ako ste bolesni.

- Čim ste svjesni bilo kakvih simptoma, ne biste trebali biti u školi ili na poslu. Vratite se tek kad više ne kašljete i nemate temperaturu - kažu stručnjaci. Vraćanje u svakodnevnu rutinu, uključujući vježbanje, ali prerano može spriječiti vaš oporavak.

Ako morate napustiti kuću dok ste bolesni, razmislite o kupovini jeftine maske za lice. Spriječit će da širite viruse, odnosno da stavljate ruke blizu usta. Ak želite ostati zdravi, cijepite se, te perite ruke i izbjegavajte dodirivanje lica koje može pomoći da ostanete zdravi tijekom sezone prehlade i gripe. Prosječni Amerikanac, primjerice, dodiruje nos ili usta svakih 15 do 30 sekundi, pa to svakako pokušavajte izbjeći.

