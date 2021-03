Tijekom sezone 2020./2021. godine u zagrebačkom Nacionalnom centru za influencu Svjetske zdravstvene organizacije nije zabilježen ni jedan slučaj laboratorijski potvrđene gripe. U Hrvatskoj, odnosno do sada su zabilježena dva slučaja kliničke gripe, doznajemo u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Riječ je o pacijentima koji su se javili u bolnice zbog težih simptoma ili komplikacija, pa je tako utvrđeno da su zaraženi gripom.

- Iako smo svi koncentrirani na Covid-19, u našoj Klinici redovito smo radili testiranja kad bi se kod pacijenata pojavila sumnja da je možda riječ o gripi i mogu reći da kod nas ove godine nije potvrđen ni jedan slučaj, tako da ne znam odakle su dva spomenuta pacijenta - kaže infektolog dr. Zoran Barušić, zamjenik ravnatelja Klinike za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević'.

Kaže kako ne treba čuditi to da smo ove godine imali malu pojavnost te zarazne bolesti, iz tri razloga.

- Treba podsjetiti da se prošle godine protiv gripe procijepio veći broj stanovnika, što je sigurno doprinijelo većoj zaštititi. Druga stvar koja je tome doprinijela sigurno je poštivanje epidemioloških mjera uslijed pandemije korona virusa, što je smanjili mogućnost i širenja virusa gripe. I treća, za koju ne možemo sa sigurnošću reći da je tako, no pretpostavljali smo još na početku pandemije: Moguće je da je došlo do interferencije virusa gripe i korona virusa, odnosno da je zbog mogućeg utjecaja jednog na drugi virus, došlo do zaustavljanja virusa gripe - komentira.

Kaže kako se možemo nadati da smo za ovu godinu gotovi s gripom.

- Mogu reći da to realno očekivati, s obzirom na činjenicu da je ovo vrijeme kad gripa obično jenjava, odnosno mijenja se sve ono što pogoduje širenju virusa: Stiže nam proljeće i ljepše vrijeme i manje ćemo boraviti u zatvorenim prostorima – kaže.

Inače, tome bi mogla doprinijeti i činjenica da se slična situacija vezano uz gripu bilježi se na širem europskom području, s potvrdom tek sporadičnih slučajeva oba virusa gripe, i to jednako tip A i tip B.

- Epidemija gripe u europskoj regiji obično bi dosegla svoj vrhunac i počela opadati do ove točke u godini, no unatoč redovitim testiranjima na viruse gripe, gripa je ove godine ostala na niskoj razini tijekom cijele sezone, vjerojatno zbog utjecaja različitih javnozdravstvenih i socijalnih mjera provedenih kako bi se smanjio prijenos SARS-CoV-2 – stoji na portalu Flu News Europe, na kojemu se objavljuju izvješća o incidenciji gripe u europskim zemljama.

Pandemija Covida-19 utjecala je na ponašanje građana, ali i na pružanje zdravstvene zaštite i prakse testiranja i kapacitete u pojedinim zemljama, što je isprva negativno utjecalo na prikupljanje epidemioloških i viroloških podataka o gripi od ožujka 2020. godine. Međutim, nadzor se poboljšao tijekom sezone 2020. - 2021. godine. Dok se bilježi manji broj ispitanih uzoraka (za oko 20 posto), broj otkrivenih infekcija gripom smanjen za čak 99 posto, ističe se na portalu.

Od 35 zemalja i područja koja su izvijestila o pokazateljima intenziteta gripe u tjednu od 8. do 14. ožujka, 31 zemlja izvijestila je o početnim razinama, a četiri (Azerbajdžan, Estonija, Slovačka i Ukrajina) o niskom intenzitetu, s tim da većina zemalja prijavljuje da nema širenja gripe, što će vjerojatno doprinijeti tome da za ovu sezonu nestane.