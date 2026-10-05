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Groomerica Laura: 'Neki psi mi dolaze jednom tjedno, a evo što svi vlasnici mogu doma raditi'
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Hrvatska je sredinom rujna dobila prve državne prvake u groomingu pasa, i to na prvom FCI Državnom grooming natjecanju koje je održano u sklopu 2. Susreta groomera Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu. Među prvim prvacima je i Velikogoričanka Laura Blažević, koja je pobijedila u kategoriji Šišanje škarama za druge pasmine s rodovnikom, a odnijela je i drugo mjesto u kategoriji Best in Show. Kako nam je ispričala, na natjecanje koje se održalo u organizacije Hrvatskog kinološkog saveza i Hrvatske obrtničke komore se prijavila na nagovor kolegice koja se također natjecala.
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