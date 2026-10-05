Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
I NJIHOVA NJEGA JE BITNA PLUS+

Groomerica Laura: 'Neki psi mi dolaze jednom tjedno, a evo što svi vlasnici mogu doma raditi'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 8 min
Groomerica Laura: 'Neki psi mi dolaze jednom tjedno, a evo što svi vlasnici mogu doma raditi'
Foto: Privatni album/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Cilj nije da pas jedan dan izgleda lijepo, nego da mu dlaka i koža budu zdravi cijelo vrijeme, priča nam stručnjakinja. Ako je pas jako uplašen, ponekad je najbolje jednostavno odustati od termina...

Admiral

Hrvatska je sredinom rujna dobila prve državne prvake u groomingu pasa, i to na prvom FCI Državnom grooming natjecanju koje je održano u sklopu 2. Susreta groomera Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu. Među prvim prvacima je i Velikogoričanka Laura Blažević, koja je pobijedila u kategoriji Šišanje škarama za druge pasmine s rodovnikom, a odnijela je i drugo mjesto u kategoriji Best in Show. Kako nam je ispričala, na natjecanje koje se održalo u organizacije Hrvatskog kinološkog saveza i Hrvatske obrtničke komore se prijavila na nagovor kolegice koja se također natjecala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Što pojačano noćno znojenje može otkriti o vašem zdravlju
OBRATITE PAŽNJU

Što pojačano noćno znojenje može otkriti o vašem zdravlju

Promjena u radu hormona, razne infekcije, niska razina šećera u krvi, uzimanje nekih vrsti antidepresiva... To su samo neki od mogućih uzroka prekomjernog noćnog znojenja
FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha
RASPAMETILA JE FANOVE

FOTO Zategnuta do savršenstva: Njena izdanja u bikiniju uvijek ostavljaju bez daha

Sierra Skye, američka influencerica i model iz Los Angelesa, u posljednjih nekoliko godina postala je ime koje se nezaobilazno spominje u svijetu društvenih mreža i mode. Rođena 1995. godine, Sierra je već u ranoj dobi pokazivala interes za ples i kreativni izraz, no društvene mreže su joj pružile priliku da svoje talente pretvori u karijeru
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026