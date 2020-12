Budu\u0107i da su \u017eene trebale usko\u010diti i pridru\u017eiti se ratnim naporima, steznici su napokon odba\u010deni u korist zasebnih grudnjaka, \u0161to je olak\u0161avalo te\u017eak posao. Isprva su izra\u0111ivani u spirali \u0161to ih je \u010dinilo u obliku konusa te su bili poznati kao 'metak grudnjaci'.

Grudi u trendu: Kako se idealna veličina mijenjala kroz godine?

Svako desetljeće donosi svoje preferencije pa su manje i prirodne grudi bile obožavane 1960-ih, bombastično poprsje 80-ih, a u ovom tisušljeću šokirale su silikoni nevjerojatnih veličina

<p>Moda ne dolazi i odlazi samo što se tiče odjeće - postoje trendovi čak i kad se govori o dojkama, kultnom ženskom atributu privlačnosti. Iako nam nije potreban znanstveni dokaz da nam potvrdi kako muškarci vole ženske grudi, oko tog se fenomena ipak vode brojna istraživanja. Tako je npr. jedno istraživanje na Sveučilištu Lincolnu u Nebraski pokazalo da muškarci više vremena razmišljaju o ženskim grudima nego i o jednom drugom dijelu tijela.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Želi imati najveće grudi na svijetu</strong></p><h2>Pa kako su se promijenili trendovi kod grudi i zašto?</h2><h2>Četrdesete</h2><p><strong>Slavna osoba: Jayne Russell</strong></p><p>Budući da su žene trebale uskočiti i pridružiti se ratnim naporima, steznici su napokon odbačeni u korist zasebnih grudnjaka, što je olakšavalo težak posao. Isprva su izrađivani u spirali što ih je činilo u obliku konusa te su bili poznati kao 'metak grudnjaci'.</p><p>Ekscentrični tajkun i filmaš Howard Hughes 1943. godine je izumio grudnjak kako bi grudi filmske zvijezde Jayne Russell postale istaknutije u "Odmetniku".</p><p>S toliko vojnika daleko od kuće, postale su uobičajene i razglednice i kalendari pin-up djevojaka odjevenih samo u donje rublje za jačanje morala. Sad su se grudi prikazivale kao poželjno bogatstvo, žene su više uspoređivale svoje grudi i vjerojatnije su pokušale prilagoditi se 'idealu' koji su vidjele na slikama: pune, visoke i šiljaste, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13337800/changing-boob-trends/">The Sun</a>.</p><h2>Pedesete</h2><p><strong>Poznate osobe: Marilyn Monroe, Diana Dors</strong></p><p>Pokretanje Playboya kao magazina za masovno tržište za 'gospodu' u kojemu su bile slike Marilyn Monroe u toplesu u pin-up stilu 1953. godine stavile su na vidjelo ženske grudi kao nikada prije.</p><p>Sad kad su gole seksualne slike žena postale 'mainstream', žene postaju samosvjesnije u vezi s veličinom grudnjaka, što dovodi do izuma 'falsifikata', jastučića strpanih u grudnjak kako bi dojke izgledale veće.</p><h2>Šezdesete</h2><p><strong>Poznate osobe: Twiggy, Mia Farrow</strong></p><p>Prije ovog desetljeća liječnici su eksperimentirali ubrizgavanjem 'svega' u ženske grudi, od životinjske masti do parafina, kako bi utvrdili hoće li ih to trajno povećati, s katastrofalnim rezultatima.</p><p>No tek je 1962. godine, kada su dva teksaška kirurga ugradila Timmie Jean Lindsay (30), prvi silikonski implantat koji je povećao njezinu veličinu iz B u C, rođen moderan posao povećanja grudi.</p><p>No, tek što se operacija pokazala uspješnom, došlo je do naglog preokreta u pogledu kako bi savršena dojka trebala izgledati.</p><p>Dolazak 16-godišnjeg modela Twiggy, nazvanog 'Lice 1966.', stvorio je ukus za dječačkiju siluetu, za koju se zalagao i najutjecajniji dizajner haljina desetljeća, Mary Quant.</p><h2>Sedamdesete</h2><p><strong>Poznate osobe: Grace Jones</strong></p><p>Do sada je sve veći broj žena uzimao kontracepcijske tablete, posebno nakon odluke iz 1974. da se može davati i neudanim ženama.</p><p>Učinak nije bio samo omogućiti ženama veću kontrolu nad svojim seksualnim životom, već i povećati veličinu njihovih poprsja.</p><p>Stručnjaci kažu da su visoke doze sintetičkog estrogena koje je tableta sadržavala, a koje su stimulirale širenje mliječnih kanala u dojkama, pridonijele tome da se prosječna veličina poprsja u poveća s 34B na 34C, prema istraživačima sa Sveučilišta Portsmouth.</p><p>Istodobno, šiljasti, strukturirani grudnjaci, poput grudnjaka Playtex Cross Your Heart, koji je obećavao da će se ‘podići i odvojiti’, također su viđeni kao simbol muške kontrole, a feministkinje su pozivale žene da ih spale.</p><p>To je dovelo do toga da su modeli često prikazivali manje, grublje grudi, posebno u modnim časopisima, gdje su viši, uglasti tipovi tijela bili najviše u modi.</p><h2>Osamdesete</h2><p><strong>Poznate osobe: Pamela Anderson, Sam Fox</strong></p><p>Bolja prehrana i veći izbor hrane značili su da se prosječna veličina grudi žene sada popela na 34D. I u ovom desetljeću implantati su se vratili oponašajući zaokružene 'živahne' grudi TV zvijezda poput Pamele Anderson u Baywatchu.</p><p>U to su vrijeme kirurzi umetali implantate malim rezom ispod areole, a zatim umetali silikonsku vrećicu u obliku suze koja je sadržavala plastični gel ili fiziološku otopinu.</p><p>Međutim, strahovi zbog istjecanja gela značili su da će uskoro biti zamijenjeni savitljivijim fiziološkim otopinama. Budući da ni ovi nisu zadržali oblik, izrađeni su u kružnom obliku, što ih je učinilo da sjede više u prsima i postaju očitiji.</p><h2>Devedesete</h2><p><strong>Poznate osobe: Kate Moss, Eva Herzigova, Liz Hurley</strong></p><p>U ovo doba, savjetnik plastičnog kirurga Fulvio Urso-Baiarda iz Berkshirove klinike Eterno 360 kaže da je poboljšanje grudi još uvijek bilo ‘statusni simbol’. 'Bilo je važno da je bilo očito da ga imaš'.</p><p>Trend da se okrugli čvrsti implantati stavljaju ispod mišića, kao i više, također je značio da mogu izgledati vrlo visoko i kružno, posebno na mršavijim ženama.</p><p>Gospodin Urso-Baiarda dodao je: 'Rastući trend da se okrugli implantati postavljaju preko mišića, kao i ispod, kako bi se izbjeglo njihovo sabijanje, također je značio da mogu izgledati vrlo visoko i kružno, posebno na mršavijim ženama, poput Victorije Beckham .</p><h2>2000-e</h2><p><strong>Slavna osoba: Katie Price</strong></p><p>Kako je Katie Price počela ponavljati operacije koje su joj grudi povećale s 32B na 32FF, žene su počele padati na ideju da je dobivanje većih grudi bila jednostavna opcija.</p><p>Operacija je također normalizirana reality emisijama estetske kirurgije poput 'Extreme Makeover' koje su pokazale dramatične transformacije.</p><h2>2010. godine</h2><p><strong>Slavna osoba: Kim Kardashian</strong></p><p>Dosad nisu samo implantati činili prosječnu veličinu grudi koja se sada povećala na DD, prema dr. Nicoli Brown sa Sveučilišta Portsmouth. - jer je sada prosječna žena bila 10 kilograma teža nego stoljeće prije i svaka treća žena imala je prekomjernu tjelesnu težinu.</p><p>Prema dr. Brown: 'Dojke se prvenstveno sastoje od masnog tkiva, pa je logično pomisliti da će se, ako se ukupna razina masnoće žene poveća, povećati veličina dojke'.</p><p>Međutim, na kraju desetljeća činilo se da je mjehurić dojke počeo pucati. Poznati poput Victorije Beckham su otvoreno razgovarali o tome kako su uklonili svoje veće implantate koje je ona sada u šali nazivala svojim 'bazukama'. Rezultat je bio da je do kraja desetljeća kirurg Fluvio Urso-Baiarda rekao da njegovi pacijenti traže prirodniji izgled.</p><p>Rekao je: 'Grudni implantati više sami po sebi nisu bili cool. Umjesto da mi pokažu slike žena na koje žele sličiti, žene su mi rekle da žele izgledati poput sebe, ali bez podstavljenog grudnjaka u kojem su obično živjele'.</p><p> </p>