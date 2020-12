Znanstvenici otkrili kakve grudi su najprivlačnije muškarcima

Znanstvenici su studijom pokušali dokučiti kakve su grudi muškarcima atraktivne pa su im pokazivali fotografije na kojima su bile prikazane grudi raznih veličina i oblika

<p>Časopis Evolution and Human Behavior objavio je studiju koja tvrdi da čvrstoća i veličina grudi određuje koliko će ih muškarci držati atraktivnima, piše <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/size-and-firmness-of-womens-breasts-dictates-how-attractive-men-find-them/">IFLScience</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Poznate Hrvatice ponosno pokazuju svoje grudi</p><p>Studija je uključila 267 muškaraca iz Brazila, Kameruna, Češke i Namibije. Sudeći prema rezultatima, u Brazilu, Češkoj i Namibiji muškarci najatraktivnijima smatraju grudi srednje veličine, dok Kamerunci više vole velike grudi.</p><p>- Kroz različite kulture postoji jedna konstanta kad je riječ o grudima, a to je činjenica da muškarci preferiraju čvrste grudi koje su tipične za mlade žene. S druge strane, velike su varijacije u tome kakva veličina grudi im se sviđa. U većini testiranih zemalja muškarci najviše vole grudi srednje veličine - tvrdi voditelj studije <strong>Jan Havliček </strong>iz Praga.</p><p>Kako bi došli do tih zaključaka, znanstvenici su ispitanicima pokazivali fotografije grudi raznih veličina i oblika. Pritom su ustanovili da veličina simbolizira marker potencijalne plodnosti, dok je čvrstoća grudi marker rezidualne plodnosti.</p><p>- To zapravo znači da morfologija grudi može poslužiti kao indikator preostale plodnosti, ali nudi ograničenu potporu hipotezi o potencijalnom pokazatelju plodnosti. Buduće studije trebale bi se usredotočiti na potencijalnu interakciju između dva parametra, a to su veličina i čvrstoća grudi. To bi zajedno moglo objasniti relativno velike razlike u veličini ženskih grudi - zaključili su znanstvenici.</p>