Nadam se da ću inspirirati i druge da slijede svoje snove, izjavila je Gucci zvijezda Ellie Goldstein. Ona vjerno razbija barijere i pokazuje svijetu što znači biti inspirativan i slijediti svoj san. Ova 19-godišnja britanska manekenka, ima Downov sindrom, osvaja modni svijet, pokazujući što s vjerom u sebe možete postići. Iako se počela baviti manekenstvom prije tri godine, već je proglašena zaštitnim licem Guccijeve kampanje Unconventional Beauty, a to je samo jedan od brojnih brendova za koje je modelirala.

Uz zarazan smijeh, priznaje kako je do sada napravila toliko kampanja da joj je teško sve ih i zapamtiti. Želi raditi stvari za Hollistera, to bi joj bilo lijepo. Već se pojavljivala u Vogueu, kao i u kampanjama za Superdrug, Nike, Lauru Mercier, Primark, Vodafone i London Film Festival te i u reklami za Adidas koja bi uskoro trebala izaći. Nicole Scherzinger je 'postala' njezina obožavateljica, nakon što je podijelila jedan od Ellienih manekenskih snimaka sa svojih 5 milijuna pratitelja.

Nevjerojatno je, kada uzmete u obzir da je liječnik rekao njezinoj majci Yvonne na dan kada se Ellie rodila, da nikada neće hodati, govoriti ili voditi samostalan život. Stoga ne čudi da na snimanjima 57-godišnja majka iz Ilforda u Essexu sjaji od ponosa dok gleda svoju kćer kako pozira pred kamerama. Njezin stav, kao i njezina odlučnost da razbije barijere za druge s Downovim sindromom, i utire put većoj raznolikosti u modnoj industriji, sažimaju što znači biti jedna od žena godine.

- Zaista je uzbudljivo biti žena godine i doći na ovo snimanje! Kad sam imala 15 godina, htjela sam biti model. Rekla sam to mami i ona me nikada nije obeshrabrila da to učinim, nego mi je pomogla da nađem agenta. Volim biti na naslovnicama časopisa. Svaki put kad radim snimanje ili intervju, stvarno uživam u tome. Nadam se da će to inspirirati i druge da slijede svoje snove - kaže Ellie, koja živi s mamom i tatom Markom, upraviteljem nekretnina.

Bilo je to 2017., kada je njezina majka Yvonne primila poziv od prijateljice koja joj je rekla da uključi televizijski program koji je zauvijek promijenio Ellien život.

Revolucionarna kampanja ljepote Gucci u srpnju 2020. učinila ju je prvom osobom s Downovim sindromom koja je modelirala za veliku modnu kuću. Osnivači agencije za talente, Zebedee Management, specijalizirane za modele s invaliditetom, tražili su nove zvijezde. Yvonne je stupila s njima u kontakt i na njihovom prvom susretu, Ellie je potpisala na licu mjesta.

Revolucionarna kampanja ljepote u srpnju 2020. učinila ju je tako prvom osobom s Downovim sindromom koja je postala model za grandioznu modnu kuću. Post na Instagramu, koji promovira kampanju, postao je jedan od Guccijevih najpopularnijih ikad, s blizu milijun lajkova i komentara iz cijelog svijeta, uključujući i sljedbenike s invaliditetom koji objašnjavaju kako je osvježavajuće i ohrabrujuće vidjeti nekoga poput njih u vrhunskoj reklami. To je također pomoglo Ellie da njezin vlastiti Instagram prikupi gotovo 89.000 pratitelja.

Bila je oduševljena biti njihovim modelom jer je Gucci tako veliki brend, ispričala je Ellie te dodala kako joj je bila čast to učiniti i sada je postala poznata zbog toga. Jedna djevojka iz plesne škole joj je rekla da je poznaje iz Guccija. 'Bilo je pomalo neugodno, ali bilo je cool', kaže model. Iako plače kada vidi sebe u reklamama, jer joj je to malo čudno, ipak kaže kako su to su sretne suze. Gleda reklamu i misli se je li to stvarno ona.

Priča kako su mama i tata jako ponosni na nju, kao i njezina sestra Amy koja je također tako uzbuđena zbog njezinog uspjeha, te joj uvijek prije snimanja poželi sreću i kaže da će biti nevjerojatna. Najbolje kod manekenstva joj je rad s timom i styling. Voli obući svu odjeću i napraviti frizuru i šminku, a njezina učiteljica plesa Becca pokazala joj je kako pozirati pred kamerama.

Uz svoju manekensku karijeru, Ellie se nada da će srušiti barijere u modnoj industriji. Nada se da drugi ljudi gledaju kako se ona bavi manekenstvom i misle: 'Ako ona to može, mogu i ja'. Ponosna Ellie savjetuje da budete svoji, da se ne bojite kamere i da živite punim plućima. Smatra da se ljudi mogu ugledati na nju i nevjerojatno joj je kad joj ljudi kažu da im je ona uzor. Ima sreću da nikad nije imala loša iskustva, da ljudi nisu bili zli, već uvijek dobri prema njoj.

- Moj savjet bi bio svima koji to žele učiniti da nikada ne odustaju. Budi svoj, ne plaši se kamere i živi život punim plućima - savjetuje Ellie. Jasno je da ona voli reflektore, a između snimanja zabavlja ekipu svojim plesom. Cijeli je život bila u centru pažnje.

Njezina mama otkriva da se, čim je mogla hodati, šepurila po dnevnoj sobi pretvarajući se da je modna pista. A njena prva ljubav oduvijek je bio nastup. Na satove plesa krenula je kada je imala samo pet godina, a sada pohađa tečaj izvedbenih umjetnosti na College Redbridgeu, u Essexu.

Voljela bi biti plesačica, kao i model, jer je stvarno dobra u plesu, kaže, i na dobrom je putu da postigne taj cilj, jer se pojavila i u plesnim produkcijama u Royal Opera House i Royal Albert Hallu. Osim prednosti glamura, tu je i financijska korist koju ima od manekenstva. Iako Ellie još nije razvila skupe ukuse, priznajući da je svoj ček potrošila na 'neke Converse i Nike tenisice'.

Kao i svaki model, Ellie se brine o svojoj koži i održava dobru prehranu, ali nije kruta kao neki pa si dopušta povremene poslastice. Pije puno vode, ali voli i mlijeko i gazirane sokove, kao i kroasane, a ako se treba razveseliti, ode u McDonald's i kaže kako je to stvarno čini sretnom.

Daleko od svog glamuroznog dnevnog posla, ona je baš kao i svaka druga tinejdžerka. Ne voli se sama šminkati jer za sebe kaže da je previše neuredna, ali sestra Amy joj pomaže. Voli svijetle boje, uvijek se osjeća glamurozno s ružičastim ružem.

Također voli da joj frizuru radi stilist. U slobodno vrijeme snima selfije i gleda YouTube. 'Idem na mamin laptop da pogledam svoje plesne video zapise. Volim vježbati svoj ples. Osjećam se lijepo kada plešem', priča Ellie, a također daje podršku kampanji The Sun's Give It Back, tražeći od kancelara Rishija Sunaka da ponovno uspostavi financiranje za djecu s invaliditetom, prenosi The Sun.

- Natjerajmo kancelara da vrati 434 milijuna funti koji su izrezani iz proračuna vijeća za djecu s teškoćama u razvoju i socijalnu skrb tijekom posljednjih deset godina - govori ona, pozivajući druge da podrže kampanju. Manekenka, plesačica, aktivistica..., postoji li nešto što Ellie ne može učiniti?