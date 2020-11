GucciFest: Novi zabavni format prezentacije slavne modne kuće

Ova je godina u online sferu plasirala više brendova nego ikad, a razna kombinirana rješenja isporučio je niz slavnih modnih kuća, stoga Gucci donosi vlastitu viziju predstavljanja kreacija

<p>Dalek smo put prešli od retro revija pred publikom do online hibridnih prezentacija, a sve to desilo se u jednoj godini. Čini se kao vječnost, pa sada svoje formate predstavljaju značajne modne kuće poput Guccija. Alessandro Michele, kreativni direktor ovog mega brenda, nikad ne miruje, za njega je karakteristično da nema problema s novim formatima i inspiracijama.</p><p>Nakon što su odustali od revija, čelni ljudi brenda predstavili su GucciFest koji traje ovih dana, do 23. studenog.</p><p>U fokusu je sedam epizoda pod naslovom 'Uvertira nečega što nikad nije završilo'.</p><p>Kratkometražni filmovi otkrivaju novu kolekciju Alessandra Michelea, koji je ujedno sudjelovao u režiji, a koju potpisuje slavni redatelj Gus Van Sant. Filmovi su snimljeni u Rimu, a u njima glumi umjetnica Silvia Calderoni.</p><p>Brend je napravio i Gucci Fest istoimenu web stranicu, na kojoj su filmovi dostupni čitavo vrijeme, a objavljuju ih i na YouTube stranici brenda.</p>