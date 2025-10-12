Guinness imperij: Mračna strana obitelji koja je na pivu izgradila milijunsko carstvo

“Ne vjerujte baš svemu što vidite na televiziji”, poručio je u intervjuu za Netflix Steven Knight, autor scenarija za seriju “House of Guinness”, kad je završio s pisanjem prve sezone, koja se temelji na detaljima iz života prvih nasljednika obitelji Guinness, koja je pokrenula proizvodnju svjetski poznatog tamnog porter piva, i danas najbogatije obiteljske loze u Irskoj, čije se bogatstvo procjenjuje na 856 milijuna funti ili oko 1,15 milijardi dolara. Knight kaže kako je, uz sve ono što je poznato o njihovu životu, ponešto morao i dodati kako bi izbjegao prazan hod u seriji, a to mu nije bilo teško jer je surađivao s Ivanom Lowell, glumicom koja je potomak obitelji i koja se ideje o snimanju serije o obitelji dosjetila dok je gledala seriju “Downtown Abby”.

