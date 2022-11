Guruica za izlaske objasnila što nikad ne bi stavila na svoj profil

Amy Nobile iz New Yorka 2019. godine osnovala je tvrtku Love, Amy, servis koji pomaže dugotrajnim samcima u potrazi za srodnom dušom. Klijentima pomaže u izradi savršenog profila za aplikacije za upoznavanje. Nobile sa klijentima radi individualno i uči ih kako napraviti odličan profil, započeti razgovor na aplikaciji za upoznavanje ili pronaći nekoga tko im odgovara, kao i ustanoviti traži li potencijalni partner smislenu vezu ili samo avanturu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ove mačke prednjače na društvenim mrežama

Nobile kaže kako koristi pametne tablete sa posebnim softverom koji joj omogućuje da se ulogira u klijentovu aplikaciju za upoznavanje istodobno kada se i on uključi, pa na taj način može primijetiti koje je greške počinio i na čemu treba više poraditi te sugerira kako popraviti stanje.

Foto: Dreamstime

Cijena četveromjesečnog aranžmana je 20.000 dolara (146.000 kuna), a Amy kaže da u prosjeku ima do sedam klijenata na mjesec. Ističe kako već na prvi pogled može procijeniti po kojim će elementima nečiji profil postati upadljiv, bilo zbog dobrih ili loših karakteristika. Za Insider je ispričala koje fotografije, fraze ili izraze nikad ne bi uključila u klijentov profil i zašto je bolje izostaviti ih.

1. Fotografije starije od četiri godine

Tijekom provjere klijentova profila, Nobile odmah izbacuje fotografije starije od četiri godine. Kaže kako će novije fotografije ljudima koji gledaju nečiji profil odmah dati do znanja kako izgledate te ćete na taj način izbjeći moguće nesporazume.

Ako ste netko tko uživa u čestoj promjeni izgleda, poput boje kose ili njezine duljine, Nobile preporučuje da uključite fotografije koje pokazuju vaše drastične promjene.

- Ako ste netko tko je mijenjao boje kose od plave preko ružičaste do smeđe ili ste obrijali pola glave, ostavite takve fotografije. One pokazuju tko ste i dio su vas. No ako ste cijelog života nosili kosu do struka i onda je iznenada ošišali do uha, treba vam cijeli novi set fotografija - kaže Nobile.

Foto: Dreamstime

Ako nemate svježih fotografija kojima ste zadovoljni ili želite izgledati kao prije pet godina, Nobile preporučuje da napravite pauzu na aplikacijama za upoznavanje.

- To nije zauvijek. Možda vam treba samo mjesec dana kako biste stvarno razumjeli svoju negativnost i odakle ona proizlazi - kaže Nobile.

Ako su njezini klijenti nezadovoljni sobom, Nobile im kaže neka meditiraju pet minuta, a zatim tijekom sljedećih 10 minuta napišu pet stvari na kojima su zahvalni i pet stvari koje bi voljeli imati u svojem životu. Kazala je da izgradnja suosjećanja prema sebi pomaže jer na aplikacijama možete djelovati autentičnije.

2. Fotografije sa šeširom ili sunčanim naočalama

Nobile kaže kako je primijetila da ljudi na profilima nerijetko žele sakriti fizički izgled pa koriste fotografije na kojima nose sunčane naočale, šešire širokog oboda ili čak kosu preko lica. Bez obzira je li to namjerno ili ne, Nobile inzistira da na profilu mora stajati jasna slika. Iako imate dojam da ste tako ranjiviji, korisno je jer ćete prije stići do potencijalnog partnera.

- Želimo vidjeti sjaj u nečijim očima - ističe Nobile.

Foto: Dreamstime

3. Fotografije sa više od dvoje ljudi

- Iako je lijepo pokazati koliko cijenite vrijeme provedeno sa prijateljima i obitelji, grupne fotografije zbunjuju potencijalne partnere - objasnila je Nobile.

Netko vas možda neće moći prepoznati na grupnoj fotografiji, a također korisnici aplikacije koji pretražuju vaš profil ne bi se trebali mučiti da dođu do podataka koje traže. Zato koristite fotografije na kojima vas je lako identificirati, a ako su na njima drugi ljudi, ne bi ih trebalo biti više od dvoje.

4. Slike u ogledaju i selfieji

Nobile smatra da takve fotografije djeluju nezrelo i daju iskrivljeni dojam čovjeka, pa to nije idealno za profil. Ako želite pokazati zabavnu stranu osobnosti, Nobile sugerira da selfie zamijenite svojom fotografijom koju je snimio netko drugi dok se bavite zabavnom aktivnošću poput pjevanja ili plesa.

5. Video i glasovne snimke

Aplikacije za upoznavanje redovito dodaju nove mogućnosti korištenja uz tvrdnju da će nadogradnje poboljšati mogućnost upoznavanja. Nobile ne misli tako. Kaže da video i glasovne poruke na profilu donose više štete nego koristi i uglavnom odbijaju ljude.

- To je samo još jedna dodatna stvar koju korisnik mora analizirati, a profil se pretvara u multimedijalne puzzle. Ljudi stoga radije odustaju - priča Nobile.

Foto: Dreamstime

Dodala je kako ljudi koriste takve nadogradnje u nadi da će dodati humor ili ukazati na neku drugu razinu osobnosti, no to ne kraju ne ispadne kako su se nadali.

- Čak i ako se trudite biti ozbiljni, možete djelovati previše ozbiljno i čudno. Ako pak želite djelovati zabavno, mogli biste završiti uz komentare: Ovo je bilo čudno - objasnila je Nobile.

Sugerira kako je umjesto toga pametnije pošalice sačuvati za prvi spoj te zadržati klasičnu formulu uspjeha sa fotografijama uz profil, bez multimedijalnog sadržaja.

6. Izjave pune negativnosti

Ako klijent koristi profil kako bi objasnio koje kvalitete ili ponašanja neće tolerirati, Nobile uklanja takva opaske. Kaže da negativnost na profilu uvijek djeluje odbijajuće, bez obzira jeste li napisali "Ne biste trebali sa mnom izaći ako..." ili "Ne podnosim hobije koji..".

Foto: Dreamstime

Umjesto toga, radije se fokusirajte na tri važna trenutka od kojih prvi govori potencijalnom partneru nešto o vama, zatim druga objašnjava kako izgledate i treća koja pokazuje vašu humorističnu ili zabavnu stranu.

- Mislim da ljudi ne koriste dovoljno mogućnost kojom drugima mogu reći tko su zapravo i što žele - zaključila je Nobile.

Najčitaniji članci