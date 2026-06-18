Haaland obožava Birkin torbe: Kolekcija mu vrijedi 280.000 €

Norveški nogometni fenomen Erling Haaland privlači pažnju svojim golovima na Svjetskom prvenstvu, no jedan TikTok video otkrio je njegovu drugu, manje poznatu strast: zapanjujuću kolekciju ultra-skupih Hermès torbi. Video, koji je prikupio gotovo četiri milijuna pregleda, nudi detaljan uvid u Haalandov luksuzni hobi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Milica je posvećena očuvanju okoliša: 'Moje torbe od papira su ekološke, a perive!' | Video: 24sata/Instagram/Pixsell

Kolekcija o kojoj se priča

Kreator videa je Jack Savoie, modni stilist koji je na TikToku secirao svaki komad iz nogometaševe impresivne kolekcije. Savoie, koristeći fotografije Haalanda s putovanja i dolazaka na utakmice, identificirao je rijetke modele torbi i prikazao njihove vrtoglave cijene s internetskih stranica luksuznih preprodavača.

Foto: Hermes

U fokusu je nekoliko modela Hermès Haut à Courroies (HAC) i Birkin torbi, koje su statusni simbol i investicija.

Među istaknutim komadima nalazi se limitirano izdanje "Endless Road" HAC 50, torba s motivom kalifornijske ceste procijenjena na više od 45.000 dolara (oko 40 tisuća eura). Tu su i drugi jedinstveni modeli, poput torbe s crno-narančastim uzorkom, maslinastozelene verzije od platna te modela "Cargo" s vanjskim džepovima, čija se vrijednost penje do 50.000 dolara (43 tisuće eura).

Foto: Hermes

Video analiza pokazuje da ukupna vrijednost prikazanih torbi premašuje 320.000 dolara (278 tisuća eura), kako je jedan korisnik izračunao u komentarima.

Foto: Molly Darlington

Zanimljivost priče leži u tajmingu - video je objavljen upravo kad je Haaland stigao na Svjetsko prvenstvo, noseći jedan od spomenutih modela, te na dan svog debitantskog nastupa u kojem je postigao dva gola za Norvešku.

Foto: Hermes

Reakcije fanova: Od šoka do divljenja

Objava je izazvala lavinu komentara i podijelila publiku. Dok su jedni bili šokirani cijenama i činjenicom da nogometaš posjeduje torbe koje se smatraju ženskim modnim dodatkom, drugi su izrazili divljenje njegovom stilu.

​- Činjenica da ima Birkin kolekciju čini ga još više kul - napisao je jedan korisnik.

​- Toliko sam siromašan da sam mislio da misliš na Birkenstock natikače - dodao je drugi u šali.

Mnogi su komentari stavili njegovu potrošnju u kontekst ogromne zarade.

​- Više od 100 tisuća dolara za torbe... to su za njega tri dana posla - primijetio je jedan pratitelj.

Drugi su istaknuli da ovo nije sve, spominjući kako je Haaland svojoj djevojci Isabel Haugseng Johansen poklonio jednu od najrjeđih torbi na svijetu, Hermès Himalaya Birkin, čija se vrijednost procjenjuje na više od 300.000 dolara (261 tisuća eura).