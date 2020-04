Hank u izolaciji svaki dan ima novi outfit i dobro se zabavlja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: WHO: Ne brinite, kućni ljubimci ne mogu se zaraziti koronom

Iako su na snazi preventivne mjere za zaštitu od širenja virusa korone, pa njegov 'frizer' ne radi, od prvog dana kad je njegov vlasnik sa obitelji završio u karanteni, Newfoundland Hank, svaki dan ima novi styling i svojom fotografijom uveseljava pratitelje na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako su frizure i rekviziti s kojima ga vlasnica fotografira prilično smiješni, njemu, čini se, nimalo ne smeta to što 'rade bedaka' od njega. Sve strpljivo podnosi i vjerojatno je sretan što su njegovi vlasnici po cijeli dan kod kuće.

Naime, otkad su završili u karanteni, Hannah Heil i njen suprug rade od kuće.

Postavili su radne stolove jedan uz drugi, a kako im internet veza baš ne funkcionira besprijekorno, bili su zabrinuti hoće li moći odraditi sve što trebaju.

Inače obožavaju provoditi vrijeme s prijateljima, pa im je teško palo i to što se ne mogu viđati s njima. Tako je Hannah pronašla savršen način za suočavanje s tim izazovima - počela je raditi smiješne frizure na Hankovoj glavi.

Kako su se pritom dobro nasmijali, Hannah mu je otvorila profil na Instagramu, kako bi ove male zabavne eksperimente podijelila s ljudima i odlučila je nastaviti s time dok se se ona i suprug ne vrate uobičajenoj svakodnevici.

- Kad god nam je trebala pauza od posla, ili se činilo da nešto ide po zlu, sjeli bismo s Hankom nekoliko minuta. On ima veliku dlaku, s kojom se zabavno igrati, pa smo se znali baš dobro nasmijati. Vidjeli smo da je to nama popravilo raspoloženje, pa smo odlučili dijeliti fotografije, kako bismo razveselili prijatelje i obitelj. Sad je to već obaveza, svako jutro prije nego se posvetimo poslu - piše Hannah na Instagramu.

- Najbolje od svega je to što se čini da Hank uživa u svemu. On je klasičan primjer pasmine Newfoundland; strpljiv, drag i odan. Mislim da voli svu pažnju koju dobiva dok smo oboje kod kuće - piše Hannah, a prenosi Bored Panda.

- Ovo je za njega odlična samoizolacija jer smo uz njega po cijeli dan i imamo vremena za igru i maženje - piše Hannah.

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA - Dalija Orešković, političarka