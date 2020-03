Sedam savjeta: Kako brinuti o ljubimcima tijekom pandemije

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba tijekom pandemije virusa COVID-19 radi uobičajeno. Jedino se na taj način, pojašnjavaju u Skloništu, mogu odgovarajuće brinuti za nezbrinute životinje na području grada.

Uz ozlijeđene divlje životinje koje preuzima i najčešće odvozi u oporavilište Zoološkog vrta grada Zagreba, terenska ekipa Skloništa zbrinjava i kućne ljubimce. One koji imaju mikročip, brzo vraća kući, a one napuštene odvozi u Dumovec gdje čekaju udomljenje.

Uz terensku ekipu normalno rade i veterinarska ambulanta, timaritelji te ostale službe Skloništa. Volonterima je pak preporučeno da ne dolaze do daljnjega jer je za usporavanje širenja korona virusa najvažnije ograničavanje kontakata između ljudi.

Građani pak koji žele udomiti psa ili mačku, dobrodošli su, no pazi se na njihov broj te im se preporučuje korištenje zaštitnih rukavica i dezinfekcijskih sredstava tijekom boravka u Skloništu.

Promatrajući što se s kućnim ljubimcima događalo u zemljama koje su prije Hrvatske pogođene pandemijom novog korona virusa, te svjesno trenutačnog stanja u zemlji Sklonište je napravilo preporuke građanima oko brige za kućne ljubimce:

1. Ne napuštajte kućnog ljubimca

Psi i mačke ne prenose virus COVID-19. Napuštanje ljubimca iz straha da će vam prenijeti korona virus, dakle, nije razumno.

2. Nabavite mu hranu za iduća dva tjedna

Kao što razmišljate o nabavci vlastite hrane, razmišljajte i o nabavci njegove. Neće nestati hrane u trgovinama, ali ako ne želite nepotrebno ulaziti u prostore s većim brojem ljudi, imajte u ostavi nekoliko konzervi te suhu hranu za svojeg ljubimca. Nabavite i ostalo što je ljubimcu potrebno - sredstva za zaštitu od parazita i krpelja te vrećice za izmet.

3. Doznajte koja će trgovina za kućne ljubimce dostavljati hranu

Kad vam ponestane hrane i drugih potrepština za kućne ljubimce, novu zalihu naručite telefonski ili internetom uz dostavu do kućnog praga.

4. Provjerite zdravstveno stanje ljubimca

Ako ga trebate odvesti na veterinarski pregled ili cijepljenje, ne odgađajte to. Nazovite veterinara i zakažite termin umjesto da u čekaonici doprinosite stvaranju gužve.

5. Pri šetnji pasa pridržavajte se uputa nadležnih ustanova i službi

Za sada nikakvih ograničenja za takvo kretanje nema. U parkovima za pse izbjegavajte preveliku blizinu drugih ljudi. Trenutačno se cijeni pristojan odmak. Zbog vaše i zaštite te osobe.

6. Starijim sugrađanima ponudite pomoć oko šetnje pasa

Dostava hrane i lijekova nije jedino čime možete pomoći starijim sugrađanima. Nekima će dragocjena pomoć biti šetnja psa. Ako imate psa, to znači jednu njušku više u šetnji, a ako nemate, bonus je još veći. Dobrim djelom jačate zdravlje. Šetnja je jako zdrava fizička aktivnost.

7. Udomite psa ili mačku

Dođite u Dumovec i razdoblje pandemije koronavirusa zapamtite po useljavanju novog četveronožnog ukućanina. On će vam smanjivati stres te biti sjajno društvo tijekom duljeg boravka kod kuće. Ako ste među onima koji rade od kuće, pred vama je razdoblje idealno za zbližavanje. Udomljavanjem činite dobro za sebe te psa ili mačku koju udomljujete, ali i ostale pse i mačke koje će terenska ekipa Skloništa nalaziti na zagrebačkim ulicama idućih tjedana. Kako bi se nove životinje mogle prihvatiti, neke trebaju napustiti Dumovec.