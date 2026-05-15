U WHO-u navode kako se prijenos hantavirusa na ljude najčešće događa kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodara. Virus se može prenijeti i ugrizom glodara, iako je to rjeđe
Hantavirus, gripa, mers, ebola: Evo koliko je koji virus zarazan
Prema WHO-u hantavirusi su zoonotski virusi koji prirodno inficiraju glodare i povremeno se prenose na ljude. Kod ljudi mogu uzrokovati teške bolesti koje često završavaju smrću, a klinička slika razlikuje se ovisno o vrsti virusa i geografskom području. U Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi hantavirusi su povezani s hantavirusnim kardiopulmonalnim sindromom (HCPS), brzo progresivnim stanjem koje zahvaća pluća i srce, dok su u Europi i Aziji povezani s hemoragijskom groznicom s bubrežnim sindromom (HFRS), bolešću koja prvenstveno zahvaća bubrege i krvne žile.
