Havaji nude odličan program za rad na daljinu: Besplatne karte ali žele i ulaganje u zajednicu

Na žalost, ponuda u sklopu programa 'Movers and Shakas' odnosi se samo na američke državljane, posebno iseljenike sa Havaja, od kojih se očekuje da nekoliko sati tjedno posvete zajednici

<p>Za sve državljane SAD-a koji sanjaju o tome da presele na Havaje kako bi tamo ostali živjeti i raditi neko vrijeme, uprava otočja nudi besplatne povratne karte za Oahu. Naime, nakon što je država je pokrenula program privremenog boravka, poznat kao 'Movers and Shakas', u suradnji sa školama i poduzećima potencijalnim novim stanovnicima nudi se kružno putovanje, kako bi vidjeli je li to za njih. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Njihova čarolija započela je na Havajima</p><p>Prva skupina kandidata stiže na otočje do 15. prosinca.</p><p>- Projekt 'Movers and Shakas' mali je korak prema gospodarskom oporavku i diverzifikaciji našeg gospodarstva - rekao je Jason Higa, inicijator ideje za CNN.</p><p>- Pandemija je dovela do toga da je rad na daljinu postao normalan u doglednoj budućnosti, pa vjerujemo da ova situacija pruža priliku lokalnom stanovništvu da se vrati kući, a profesionalcima izvan države da Havaje dožive ne kao turisti, već kao članovi zajednice čijem razvoju mogu pridonijeti - dodaje Higa. </p><p>Za prvu grupu bit će izabrano pedeset ljudi. Kasniji podnositelji prijava bit će prihvaćani kontinuirano. Da biste se prijavili, morate biti radnik u nekoj struci u kojoj možete raditi na daljinu i imati najmanje 18 godina. Sudionici izbora se moraju preseliti u roku od mjesec dana od kada im se preseljenje odobri i moraju provesti najmanje 30 dana na Havajima, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/12/05/business/hawaii-free-trip-remote-workers-trnd/index.html">CNN.</a></p><p>- Havaji trenutno imaju najnižu stopu zaraze Covidom po glavi stanovnika, što ih također čini jednim od najsigurnijih mjesta za život i rad - navodi se u priopćenju programa. Do sada su Havaji prijavili preko 18.000 slučajeva zaraze koronavirusa, a preminulo je više od 2000 ljudi. </p><p>Iako će mnoge vjerojatno najviše privući mogućnost da slobodno vrijeme provedu uživajući na suncu, 'Movers and Shakas' posebno traži pojedince koji žele dati svoj doprinos havajskim lokalnim zajednicama. Tako oni koji budu izabrani u program moraju svaki tjedan posvetiti nekoliko sati neprofitnoj organizaciji gdje mogu koristiti svoje znanje i vještine.</p><p>Iako će program prihvatiti radnike na daljinu iz svih država SAD-a, prvenstveno je usmjeren prema bivšim stanovnicima Havaja koji se žele vratiti.</p><p>Među njima je Richard Matsui, osnivač Moversa i Shakasa, koji se nedavno vratio na Havaje iz San Francisca.</p><p>- Kao netko tko je rođen i odrastao na Havajima, uvijek sam sanjao o povratku kući, rekao je Matsui (35) za CNN. Pandemija je otvorila prostor za rad na daljinu, pa je iskoristio sam priliku za to, kaže. Matsui je ukazao i na jedan od središnjih ciljeva programa: pomoći u diverzifikaciji gospodarstva.</p><p>- Osim unošenja vrijednih dolara u naša lokalna poduzeća, stvarna vrijednost je dovođenje talentiranih radnika sa znanjem koji će i volonterskim radom pomoći u izgradnji naših zajednica i učiniti naše gospodarstvo otpornijim - kaže te ističe kako je to velika prilika za razvoj gospodarstva na Havajima. </p>