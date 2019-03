Hej, živ sam! Umro pa oživio dok su ga vozili u mrtvačnicu

Joao Araujo (48) je 18. travnja 2009. bio u autu i upravo se spremao otići s kolnog prilaza kako bi suprugu Graziellu odveo na posao, kad su mu se šake zgrčile te mu se oči izokrenule prema unutra.

Graziella se brzo snašla i zagurala mu mobitel u usta kako ne bi progutao jezik. U isto vrijeme, vrisnula je 'upomoć' što je čuo susjed koji je odmah nazvao hitnu pomoć. Tim hitne pomoći rekao joj da je Joao imao srčani udar te su ga odvezli u kraljevsku bolnicu Gloucestershire.

Nakon šest sati injekcija i neuspjelih pokušaja oživljavanja, doktori su odlučili da više ništa ne mogu učiniti. Arauja su proglasili mrtvim u 16 sati u subotu, 18. travnja 2009. godine.

Doktori su o smrti obavijestili njegovu suprugu, koja je potom tužnu vijest javila i njegovim roditeljima u Portugalu.

Liječnici nemaju točno objašnjenje za ono što se poslije toga dogodilo. Sestre su ga vozile iz intenzivne njege u mrtvačnicu kad su primijetile da mu se pomiče ruka. Vratile su ga na odjel te se pokazalo da je Joao živ.

U njegovom kartonu stoji da mu se dogodio 'spontani povratak cirkulacije', a Joao je na srčanom odjelu u bolnici Gloucestershire dobio nadimak 'Čudotvorac'.

Foto: Dreamstime

Liječnici su se bojali da Joao, zbog 21 minute bez kisika, može imati oštećenja mozga.

Sljedeća tri dana je proveo u komi. Kad se probudio doktori su ga premjestili u zasebnu sobu, ali on je ostao zbunjen i dezorijentiran, neprestano je pritiskao gumb za hitne slučajeve.

Dva tjedna kasnije njegovo se stanje čudesno poboljšalo i poslan je u bolnice u Bristolu i Oxfordu, kako bi se utvrdilo što je uzrokovalo epizodu. Joao nije imao prethodnu povijest srčanih problema i bio je dobre kondicije za svoju dob pa su doktori zaključili da njegov mozak nije poslao ispravan signal srcu.

U bolnici su mu stavili ICD (Implantabilni kardioverter-defibrilator), uređaj koji bi u slučaju zastoja srca poslao mali električni šok koji bi ponovno pokrenuo srce. Uređaj također prati otkucaje srca i šalje očitanja natrag u bolnicu.

Tri tjedna nakon srčanog udara Joao se vratio na posao i nastavio živjeti zdravim načinom života.

- Sjećam se da su moj sin i supruga pitali smijem li nastaviti gledati nogomet, jer sam lud za nogometom - prisjetio se Joao.

- To me promijenilo. Sad svaki dan obraćam pažnju na sve što se oko mene događa. Svaki dan - izjavio je.

Dodaje da je zahvalan što je živ i što ima posao. Poslije svega što mu se dogodilo, Joao posvećuje više pažnje svojoj obitelji, ali i svakodnevnim sitnicama koje ga okružuju.

- Kad sam bio u bolnici, nisu imali objašnjenja za moj problem pa su me ljudi počeli zvati 'Čudotvorac'. Za razliku od svih ostalih organa u tijelu, mozak je i dalje zagonetka, to je poput Pandorine kutije. Doktori ne mogu objasniti to što mi se dogodilo. Ne mogu vjerovati da sam živ bez ikakve štete na srcu, mozgu ili tijelu - objašnjava.

Joao Araujo je nakon deset godina odlučio ispričati svoju priču, a kaže da nije prije progovorio jer nije htio da se piše o njemu. U međuvremenu je promijenio posao i svakih šest mjeseci ide na pregled na odjel kardiologije, gdje ga osoblje i danas zove 'Čudotvorcem'.

- Svaki put kad dođem, medicinske sestre i ljudi koji rade tamo me zovu 'Čovjek koji se vratio!'. Čak i ljudi koje ne poznajem, zasutavljaju me u bolnici i kažu: 'To je Čudotvorac! Svi vas znaju, vi ste poznati!' - prepričava Joao.

Od 2009., imao je samo još jednom problema sa srcem, i to 2015. godine kada se srušio dok je radio kao vozač dostave. Ipak, odradio je radni dan do kraja i tek je onda otišao u bolnicu gdje doktorima nije bilo drago što je toliko čekao s dolaskom.

- Doktori su rekli da imam previše energije, bez obzira na bol, ja samo idem dalje - prisjetio se Araujo za britanski Daily Mail.

MUŠKARCI SKROZ 'POLUDE': Kad im žene rade ovo, ne mogu se suzdržati