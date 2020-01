Helikopterima bacali mrkvu i batat životinjama u Australiji

Nacionalni parkovi i službe za zaštitu divljih životinja u Australiji započele su operaciju 'Rock Wallaby', u okviru koje su iznad područja koja su stradala u požarima iz helikoptera bacali na stotine kilograma mrkve i slatkog krumpira, kako bi se tisućama ugroženih životinja pomoglo da lakše dođu do hrane.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei