U golemom podzemnom spremištu nadzornik Mika Merivirta brifira svoje ekipe na početku smjene. Oko njega su redovi žutih ralica, njih čak 250, bagera, kamiona i posipača ukrašenih logom "Stare", gradske službe za održavanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Merivirta preko gradskog sustava za uzbunjivanje sat ili dva unaprijed doznaje da stiže novi snijeg i da će ceste trebati čišćenje. Njegovi ljudi u centralu stižu za 20 do 30 minuta. "Nešto poput vatrogasaca", kaže.

Prvo goleme ralice očiste gradske žile kucavice, a zatim se manjim strojevima kreće u pokrajnje ulice pri čemu se vješto izbjegavaju pješaci, parkirani automobili i ostalo što im se može pojaviti na putu. Tijekom nedavne trodnevne mećave i 60 centimetara napadalog snijega, 400 radnika Stare radilo je bez prestanka, neki i u smjenama po 16 sati.

- Bili su ovdje više nego doma i ponosni su na obavljeni posao - kaže Merivirta.

No takva spremnost košta. Proračun zimske službe najsjevernijega grada EU-a iznosi 25 milijuna eura. No kako u Helsinkiju snijega na ulicama može biti i šest mjeseci godišnje, ulaganje u 'snow-how' omogućuje da škole, poslovi i javne službe rade neometano. Scene kakve su prošli mjesec viđene u snijegom zametenom Madridu, u Helsinkiju su nemoguće.

- To je jedna od stvari koje volim u Finskoj kad napada snijeg. I službe i stanovnici su spremni - kaže 29-godišnja stanovnica glavnoga grada Jessi Christian.

No ovakvo čišćenje ima i svoju ekološku cijenu. Gomile zgrnutog snijega se ili bacaju u more, zajedno sa svim smećem koje on prekrije, ili se otapaju, što troši energiju. U potrazi za ekološkijim načinom rješavanja snijega, grad je raspisao natječaj i pozvao inovatore da predlože nove pristupe, a u međuvremenu helsinški odred za snijeg ostaje vitalna obrana od zimskih nevolja.