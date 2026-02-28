Rijetke bolesti jetre pogađaju žene više nego muškarce, a dijagnoza je često teška zbog nespecifičnih simptoma. Transplantacija je često jedini spas, a promjene životnih navika mogu usporiti razvoj bolesti
Hepatologinja Anna Mrzljak: 'Umor koji ignorirate mogao bi skrivati ozbiljnu bolest jetre'
Rijetke bolesti jetre su jedna velika i raznolika skupina bolesti koje imaju samo jednu poveznicu: To da su rijetke. Mehanizam nastanka tih bolesti je različit: Neke mogu nastati radi nedostatka enzima, neke nastaju jer jetru napadaju antitijela. Popis rijetkih bolesti jetre je širok, no neke su ipak češće, kaže prof. dr. sc. Anna Mrzljak, gastroenterolog/hepatolog iz iz Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb, voditeljica Centra za transplantaciju jetre. Dodaje kako je među češćim rijetkim bolestima jetre primarni bilijarni kolangitis, bolest koja tipično napada žene srednje dobi. Češći je i autoimuni hepatitis, također predominantno ženska bolest, koja se javlja već u mlađoj dobi. U toj kategoriji je i sklerozirajući kolangitis, U toj kategoriji je i primarni sklerozirajući kolangitis, bolest koja je češća u muškaraca i često je udružena i sa upalnim bolestima crijeva.
