VODITELJICA CENTRA ZA TRANSPLANTACIJU PLUS+

Hepatologinja Anna Mrzljak: 'Umor koji ignorirate mogao bi skrivati ozbiljnu bolest jetre'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 3 min
Hepatologinja Anna Mrzljak: 'Umor koji ignorirate mogao bi skrivati ozbiljnu bolest jetre'
Rijetke bolesti jetre pogađaju žene više nego muškarce, a dijagnoza je često teška zbog nespecifičnih simptoma. Transplantacija je često jedini spas, a promjene životnih navika mogu usporiti razvoj bolesti

Rijetke bolesti jetre su jedna velika i raznolika skupina bolesti koje imaju samo jednu poveznicu: To da su rijetke. Mehanizam nastanka tih bolesti je različit: Neke mogu nastati radi nedostatka enzima, neke nastaju jer  jetru napadaju antitijela. Popis rijetkih bolesti jetre je širok, no neke su ipak češće, kaže prof. dr. sc. Anna Mrzljak, gastroenterolog/hepatolog iz iz Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb, voditeljica Centra za transplantaciju jetre.  Dodaje kako je među češćim rijetkim bolestima jetre primarni bilijarni kolangitis, bolest koja tipično napada žene srednje dobi. Češći je i autoimuni hepatitis, također predominantno ženska bolest, koja se javlja već u mlađoj dobi. U toj kategoriji je i sklerozirajući kolangitis, U toj  kategoriji je i primarni sklerozirajući kolangitis, bolest koja je češća u muškaraca i često je udružena i sa upalnim bolestima crijeva.

Ljerka (67): 'Bolest mi je jetru uništavala bez ikakvog alarma'
Danas je zdrava!

Ljerka (67): 'Bolest mi je jetru uništavala bez ikakvog alarma'

Gospođa Ljerka Kovačić Tot suočila se s rijetkim autoimunim stanjem. Stradali su joj sitni žučni kanalići u jetri. Već na prvim pretragama su nalazi pokazali povišene jetrene enzime...
