Dok slušate kako vaše dijete neutješno plače, vjerojatno vas u trenutku preplavi stres, a kako taj osjećaj stresa raste, dijete je sve teže smiriti. I onda se pojavi netko iz vaše okoline, uzme ga na ruke, nešto tiho promrmlja i - beba je mirna.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska izumire, sve je manje rođene djece

Većina mladih roditelja prodala bi dušu za to da saznaju tajnu smirivanja bebe, pa evo dobre vijesti: Višestruko nagrađivana hipnoterapeutkinja Malminder Gill kaže da postoji vrlo jednostavan način za to. Dijete možete umiriti svojim glasom, tako da govorite tonom iz donje lage, bez visokih tonova ili šaputanja.

Naime, studije pokazuju da niži ton glasa ima velik utjecaj na sve ljude, uključivo i bebe. Naše su reakcije određene iskustvom starim desecima tisuća godina, kaže hipnoterapeutkinja.

Mnogo toga općenito ovisi o tome kako zvučite kad razgovarate s drugima. Jedan od uzbudljivih događaja 21. stoljeća je sve veće razumijevanje autonomnog osjetnog odgovora na meridijan ili ASMR, što je opis mentalnih i fizičkih osjećaja koje možete imati kad slušate nekoga kako vam govori tiho, ugodno, umirujućim glasom.

To je ono što trebate učiniti i sa svojom bebicom: Ako to pravilno učinite, kad čuje zvuk vašeg glasa, dijete će osjetiti trnce u mozgu, a moguće i duž cijele kralježnice i postati umireno, pospano, pa čak i malo omamljeno. To je ono što vam treba, kaže Malminder Gill.

Zašto 'šššš' ne pomaže?

Kad dijete plače, većina ljudi ima potrebu brzo ga zaustaviti i krene to činiti glasno. No, iskustvo pokazuje da su suze dio procesa zacjeljivanja. Istraživanje podupire teoriju da nas plakanje može učiniti sretnijima i zdravijima kao dio prirodnog oporavka tijela od poremećaja i stresa. Nakon toga se dijete osjeća smirenije, pojašnjava Malminder Gill. Plač je općenito prvi jezik dojenčeta, jedini način da se oslobodi emocionalnog stresa.

- Stoga ih nemojte naglo utišavati, kako bi što prije prestali plakati. Potreban im je aktivan slušatelj koji ih voli i odražava miran i umirujući stav s kojim se mogu povezati i zrcaliti - dodaje. Zato naučite dijafragmatično disanje kako bi vaš ton bio što ugodniji za dijete.

Umirite i snizite svoj glas

Ako inače imate jak ili čak oštar glas, disanje kroz dijafragmu dat će vam 'balon' zraka dovoljan da se umanji njegova oštrina, savjetuje hipnoterapeutkinja.

Pjevušite im

Pokušajte i ovo: pustite da vam sav zrak izađe iz pluća i onda govorite. Pojavljuje se dublji, umirujući ton. Udahnite duboko iz dijafragme kako biste bili sigurni da se pluća pune zrakom, na taj način vaš glas će biti tih i ugodan, bez oštrih tonova. Vjerojatno će se pokazati da vas vaša beba puno pažljivije sluša - savjetuje Gill, a prenosi portal Metro.

Ako želite prije umiriti dijete, pokušajte mu pjevušiti tim tonom, dodaje. Činite to u vrijeme izdaha, dok se polako čuje otpuštanje zraka, prije nego što ćete udahnuti i početi ispočetka. Tako će dijete, čak i kad ne bude tona, čuti nježni zvuk protoka zraka.