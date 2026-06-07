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Hipogamija: najčešći romantični izbor među inteligentnim ženama - Evo razlozi zašto...

Piše Karolina Krčelić,
Hipogamija: najčešći romantični izbor među inteligentnim ženama - Evo razlozi zašto...
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Foto: 123RF

U svijetu u kojem se društvene i ekonomske dinamike stalno razvijaju, i romantični izbori odražavaju nove načine razmišljanja i prioritete. Hipogamija — preferiranje partnera jednakog ili nižeg društvenog statusa u odnosu na vlastiti — postala je čest trend među ženama s visokim stupnjem obrazovanja i emocionalne inteligencije

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