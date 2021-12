Zein iz New Yorka nosi uglavnom one klasične boje od bež do tamnije smeđe, a kad je riječ o teksturama, igra se zanimljivim kombinacijama sjajnih i mat materijala

Bucket hat od krzna ove sezone ima posebno mjesto u street style sferi. Uz njega super idu kratke pufaste jakne, kao stvorene za zimske chic dane.