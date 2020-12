Naručite poziv Djeda Božićnjaka za klince

Putem iTunesa i Google Playa dostupne su besplatne aplikacije putem kojih možete naručiti poziv ili sms poruku od Djeda Božićnjaka. Možda ih potakne da budu dobri kako bi zaslužili darove

<p>Uskoro nam stiže Božić i mnogi mališani počeli su odbrojavati dane do onoga kad će se ispod bora naći pokloni. Blagdani s obitelji mogu biti predivni, no ako su vaši klinci 'preživahni' i treba im poticaj da se malo smire, možda je vrijeme da ih nazove osobno Djed Božićnjak, ili da im pošalje sms-poruku, kako bi ih podsjetio da samo dobra djeca mogu očekivati darove. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Postoji i škola za Djeda Božićnjaka </p><p>Naime, danas postoji aplikacija Message from Santa! za pametne telefone putem kojih roditelji mogu zatražiti osobnu poruku Djedice za svog mališana. Za prilagođavanje poruke najčešće treba dodati samo ime, dob te hobi, odnosno ono što vaše dijete interesira i Djedica se obično brzo povratno javlja. </p><p>Tako možete 'zamoliti' Djeda Božićnjaka da vaše klince podsjeti da moraju biti poslušni. </p><p>Aplikacija je besplatna i dostupna za preuzimanje s iTunesa i Google Playa. Naravno, trik će teško uspjeti s tinejdžerima, koji već znaju da je Djed Božićnjak roditelje 'ovlastio' da kupe djeci darove umjesto njega, pa njih morate pridobiti drugom vrstom pregovora, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/4972922/santa-call-text-kids-christmas-naughty/">The Sun.</a> </p>