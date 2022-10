Hoće li mi se kći napokon udati?

Poštovani Mevludine,

pišem vam radi svoje kćeri. Već dulje joj ne ide dobro. Ima problema sa štitnjačom, a zanima me hoće li joj se stanje popraviti. Velika joj je želja otići raditi u Švicarsku, hoće li joj se to ispuniti? Hoće li se udati? Hvala na odgovoru.

šifra: zabrinuta mama

Odgovor:

Vaša kći je preosjetljiva, često napeta, nezadovoljna i promjenjiva raspoloženja, no također i vedra duha. Mnogo toga započne, ali kao da joj nedostaje volje da stigne do cilja. No vidim da će joj krenuti nabolje, bez obzira na to što je nervoza posljedica deregulirane štitnjače. No nema razloga za većom brigom jer nije to ništa strašno, važno je samo da ide i uzima terapiju, i stanje će joj se popraviti. Ove godine bi trebala na put, tamo će raditi i biti zadovoljnija i stabilnija. Vidim joj stabilizaciju i sigurnost u idućih nekoliko godina, na svim poljima će napredovati, od ljubavi do posla. Samo neka bude malo više upornija u svojim zamislima i sve će biti u redu.

