Hoće li nam plaže biti ovakve? Evo što za ljeto predlaže Italija

Sunca gladni Talijani koji su zbog teške epidemiološke situacije s Covidom-19 masovno zatvoreni već šesti tjedan u kućama maštaju o prividu normalnog života, a ponajprije o malo uživanja na svojim plažama.

No, s približavanjem ljeta i početkom lijepog vremena nažalost nema naznaka zaustavljanja korona virusa, a brojni se ljudi pitaju hoće li ove godine uopće biti moguće ići na plaže, piše Bloomberg.

Nadu je pružila nesvakidašnja ideja talijanske tvrtke Nuova Neon Group 2. Naime, dizajneri koji se inače bave proizvodnjom raznih panela, pregrada i keramike osmislili su neobičan koncept koji bi trebao zaštititi zdravlje ljudi na plažama čak i ako epidemija ne nestane do ljeta.

Rješenje je, po njima, izrada kabina dimenzija 4,5 x 4,5 metara koje će jamčiti dovoljnu udaljenost među ljudima, dok bi dodatno između njih bio i transparentni zid visine 2 metra.

In Italy a factory is going to produce plexiglass boxes to let beach tourism happen this year.https://t.co/ujMVC3GcIu pic.twitter.com/ZE4HVru8ue