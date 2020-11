Hoće li se ocat pokvariti ako je mjesecima stajao u ormariću?

Kao dodatak marinadama, preljevima i umacima, ocat će uravnotežiti okus svakog jela, a vrlo je koristan i u kućanstvu te osobnoj njezi, pa je dobro znati do kad se može koristiti

<p>Ocat je važan sastojak svake salate, mnogi ga dodaju u senf, majonezu i kečap kojim će začiniti sendvič, a čest je sastojak u raznim vrstama marinada i umaka. U što god ga dodali, makar i vrlo malo, dodaje posebnu nijansu okusa, pa vrijedi eksperimentirati. Ipak, ako ste kupili više octa nego što ga u nekom razumnom roku možete iskoristiti, ili se u kutu ormarića 'sakrila' boca koja stoji mjesecima, možda i godinama, vjerojatno se pitate može li se uopće koristiti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Proizvode funkcionalni ocat, koji koristi zdravlju </p><h2>Dakle, može li se ocat pokvariti?</h2><p>Mnogi su proizvodi u vašoj kuhinji (poput jogurta i maslinovog ulja, na primjer) skloni kvarenju ili im, u najmanju ruku, s vremenom opada kvaliteta i mijenjaju okus. Ocat, srećom, nije jedna od tih namirnica, odnosno - ne može se pokvariti. Rok trajanja octa je gotovo neograničen, kažu stručnjaci, a zbog visoke kiselosti proizvoda nije ga potrebno niti držati u hladnjaku. </p><p>To se podjednako odnosi na neotvorene i otvorene boce octa svih vrsta. Međutim, bijeli destilirani ocat jedina je vrsta koja se neće promijeniti ni nakon nekoliko mjeseci stajanja, dok će ostale sorte octa vjerojatno promijeniti izgled. Srećom, to ne utječe na sigurnost njegove primjene u prehrani, te ne mijenja okus i kvalitetu. </p><h2>Kakav je to čudan talog koji nastaje u boci octa?</h2><p>Ako boca octa dulje stoji, na dnu se može stvoriti talog zbog kojeg će, ako promiješate bocu, tekućina izgledati mutno. To je potpuno bezopasno i nema utjecaja na okus octa. Na dnu ćete možda vidjeti i sluzave komadiće. Iako izgleda čudno, potpuno je bezopasno.</p><p>Riječ je o nakupinama bakterija i plijesni koje čine bazu octa i ti se sluzavi komadići mogu koristiti za izradu novog octa, ako želite. Ako vam smeta ta sluz na dnu boce octa koji se spremate koristiti, jednostavno ga procijedite kroz filtar za kavu.</p><h2>Kako čuvati ocat</h2><p>Za optimalan okus, najbolje ga je držati u staklenoj boci u kojoj ste ga kupili, ili plastičnoj, kao što je to često slučaj s bijelim destiliranim octom. Pohranite ga na mjestu koje nije izloženo sunčevoj toplini, ili toplini koja se razvija tijekom kuhanja, kako se ne bi zagrijavao. Ne zaboravite da nakon svake uporabe trebate dobro zatvoriti bocu, kako biste spriječili da je predugo izložen zraku. .</p><h2>Budite kreativni: Nije koristan samo u kuhanju </h2><p>S obzirom da se ne kvari, nećete pogriješiti ako kući ponesete najveću bocu octa koju možete nabaviti. Naime, njegov trpki, kiseli okus može pomoći da se uravnoteži okus u nizu jela, a vrlo je koristan i izvan kuhinje. Na primjer, jabučni ocat može biti vrijedan sastojak za beauty rutine.</p><p>Na primjer, dat će sjaj kosi, ako ga koristite u zadnjoj vodi za ispiranje. Pomaže uravnoteženju masne kože lica, samo ga treba razblažiti s vodom.</p><p>Jabučni ocat može pomoći i da se riješite gljivica na stopalima, dok se bijeli destilirani ocat često koristi kao sredstvo za čišćenje, posebno za uklanjanje mrlja, dezinfekciju površina, uklanjanja nakupina kamenca i prljavštine u tuš kabini, te za čišćenje gotovo svih uređaja, od aparata za kavu do perilice rublja . Drugim riječima, isplati se kupiti ga na veliko, donosi portal <a href="https://www.purewow.com/food/does-vinegar-go-bad">Purewow.</a> </p>