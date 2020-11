Savjeti sobarica: Kupaonica se čisti zadnja, a ocat je glavni

<h2>1. Prvo maknite sve stvari</h2><p>Prije čišćenja, maknite sve stvari s poda i drugih površina. U kupaonici maknite stvari iz kade, s umivaonika te sve ručnike s poda kako nakon brisanja ne bi ostajali tragovi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom</p><h2>2. Čistite krpama od mikrovlakana </h2><p>Tajna čišćenja prašine je u učinkovitoj krpi za čišćenje. Ako nemate krpu mikrovlakana, upotrijebite onu od 100 postotnog pamuka - poput stare jastučnice ili stare majice i lagano je navlažite. Svakako izbjegavajte upotrebu krpa od poliestera - one zapravo mogu stvoriti više prašine.</p><h2>3. Trik za brzo spremanje kreveta je u oznakama</h2><p>Stavljanje posteljine može potrajati ukoliko kraći dio zataknete na dulji dio kreveta. prije svega, pogledajte koji kraj ide na koju stranu. </p><h2>4. Ne zaboravite na zavjese</h2><p>Čestice prašine skupljaju se s vremenom i na zavjesama. prilikom čišćenje, skinite zavjesu i stavite na pod. Udarajte ju ručnikom te kasnije usisavajte pod. </p><h2>5. Uvijek usisavajte prije brisanja </h2><p>Prije nego što mokrom krpom prolazite pod, obavezno usisavačem pokupite sve mrvice i zalutalu prašinu. </p><h2>6. Kupaonica se čisti posljednja</h2><p>Najbolje je čišćenje započeti u spavaćoj sobi, a ne u kupaonici kako biste minimalizirali prijenos bakterija. </p><h2>7.Ostavite sredstva za čišćenje da djeluju</h2><p>Pošpricajte pločice i tuš kabinu sredstvom za skidanje kamenca te ostavite da djeluje nekoliko minuta. Iskoristite to vrijeme za čišćenje drugih površina. </p><h2>8. Usisavajte unutra prema van </h2><p>Krenite sa usisavanjem sredine prema rubovima prostorije. Tako ćete 'najprometnije' dijelove sobe proći više puta. </p><h2>9. Najbolje sredstvo za čišćenje imate u kuhinji </h2><p>Ocat i voda odlični su za čišćenje površina, pogotovo ako su vam ostale mrljice od sredstava za čišćenje koje ste prethodno koristili. Pomiješajte ocat i vodu u omjeru 1:3 u boci s raspršivačem i riješite se mrlja u kupaonici. </p><h2>10. Uvijek pri ruci imajte četkicu za zube</h2><p>Imajte uvijek jednu četkicu za zube koju ćete koristiti za čišćenje kako bi došli do nedostupnih površina. </p><h2>11. Držite sva sredstva i pomagala za čišćenje na okupu</h2><p>U jednu kantu stavite sva sredstva, četkice i krpe koje koristite kod čišćenja. Tako ćete uštedjeti vrijeme prilikom traženja i prebacivanja jedne po jedne stvari na mjesto koje čistite, piše <a href="https://www.housebeautiful.com/uk/lifestyle/cleaning/a34301011/hotel-housekeepers-cleaning-secrets/" target="_blank">House Beautiful. </a></p>