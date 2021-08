Dragi Mevludine,

imam pitanje za vas jer crni oblaci su sa svih strana, tonem sve dublje i dublje. Hoće li se moj muž riješiti hipoteke i dugova? Ne želim nikoga kriviti, nego samo naći izlaz, no ne vidim ga. Što učiniti? Voljela bih znati i hoće li mi kći imati još djece, ima sina iz prvog braka? Molim vas da me uputite što da radim, osjećam se kao da sam živa zakopana. Ima li nade jer malo mi je ostalo od života, a bojim se da mi kći ne naslijedi dugove. Puno hvala.

šifra: mali otok

ODGOVOR:

Draga gospođo, vidim da velika nesloga i mnoge napetosti vladaju u vašoj obitelji. Trudili ste se cijelog života, svima bili na usluzi, no uvijek ste ispali žrtva i drugi su vas iskorištavali. Mnogo tereta je palo na vaša leđa. Suprug nije loš, no prema svima je bio dobar osim prema sebi i vama. Zapali ste u financijsku krizu, puno je tu kredita i zaduženja, i zbog toga ste stalno u svađama i napetosti. Nažalost i kći vam je nezadovoljna, na svoju je ruku i pod stalnim pritiskom, i nju ta cijela situacija opterećuje. No njoj stoji brak, djeca i dobar život. Vi ćete morati državi otplatiti dug, nema tu čarobnog štapića, a i kći bi tijekom sezone mogla više pridonijeti. No nade ima, jer vidim za nekoliko godina stabilizaciju na svim poljima. Vidim da ćete zajedničkim snagama i borbom te kroz određenu harmoniju i slogu uspjeti izaći iz te krize. Vidim napredak. Zdravlje vam nije ugroženo, izuzev napetosti i nervoze ne vidim ništa strašno. Budite strpljivi, nemojte se toliko živcirati i sve će na kraju ispasti dobro. Sretno.