Hoćemo li probati seks utroje? Evo kako to pitati i ostati u vezi

Tracey Cox, poznata britanska seksualna terapeutkinja, odgovara na četiri najosjetljivija seksualna pitanja koja ljudi najčešće ne znaju kako postaviti – a kamoli obraditi s partnerom.

- Puno ljudi ne zna kako postaviti čak ni najnevinije seksualno pitanje, a kamoli otvoriti temu koja bi mogla uzdrmati temelje veze - upozorava Tracey. Ako ste među onima koji žele istraživati, ali ne znate kako to započeti – čitajte dalje. No oprezno, jer neka od ovih pitanja mogu imati posljedice koje mijenjaju odnose.

Želi probati u troje

- Jeste li sigurni? Ako ste muškarac i razmišljate o kombinaciji dvije žene i jednog muškarca, znajte da je pritisak golem – i mnogi muškarci u toj situaciji dožive erektilne poteškoće - ističe Cox. Osim toga, žene često više uživaju u međusobnom povezivanju, ostavljajući muškarca po strani.

Parovi koji najlakše podnose iskustvo trojke su oni koji već razdvajaju seks i ljubav, imaju međusobno povjerenje i već su zajedno eksperimentirali. Ako ste već zajedno posjetili seks klub i gledali druge parove, imate predodžbu što očekivati.

Važno je i s kim i kako često to želite raditi. Je li to jednokratna stvar? Ili „godišnja poslastica“? Ili možda nešto što biste voljeli prakticirati redovito? Partner će puno lakše pristati na jedno iskustvo nego na redovito uključivanje treće osobe u krevet. Također, razmislite kako planirate pronaći treću osobu – preko prijatelja (loša ideja), aplikacije (poput Feeld – odlična ideja), seks kluba ili profesionalne pratnje?

Kako to izreći:

"Obožavam naš seksualni život i to koliko smo otvoreni za nova iskustva. Postoji jedna stvar koju bih volio/voljela isprobati – ali reci mi ako ti to zvuči previše. Što misliš o tome da jednom isprobamo trojku, samo kao eksperiment?“

Ako je partner/ica ogorčena:

„Razumijem zašto ti to nije prihvatljivo i poštujem tvoju odluku. Možemo to i odglumiti sami, vjerujem da bi i to moglo biti jednako uzbudljivo.“

Želi otvorenu vezu

Prije svega, važno je definirati što podrazumijevate pod otvorenom ili poliamornom vezom. Želite li seks s drugima, ali ljubav zadržati za svoju trenutnu vezu? U kojim uvjetima? S kakvim pravilima?

- Upozorenje – samo postavljanje ovog pitanja može biti dovoljno da uništi vezu. Pogotovo ako vaš partner vjeruje isključivo u monogamiju - kaže Cox.

Za mnoge ljude ljubav znači ekskluzivnost – potrebu i želju da imaju samo jednu osobu. Ako je vaš partner tradicionalan i romantičan, velika je šansa da će ih i sama pomisao na to duboko povrijediti.

Kako početi:

„Volim te i želim da ostanemo zajedno, ali volio/voljela bih razgovarati o mogućnosti promjene jednog dijela naše veze.“

Zatim budite iskreni:

„Seksualno, osjećam da još nisam završio/la s istraživanjem. Bi li bio/bila otvorena za mogućnost da oboje imamo seks s drugim ljudima? Znam da ti ovo dolazi kao iznenađenje i da ćeš imati puno pitanja – ali htio/htjela sam otvoriti iskren razgovor.“

Objasnite prednosti i nedostatke. Uzbuđenje i nova iskustva su prednost, ali ljubomora i nesigurnost nisu jedine prepreke. Potrebno je postaviti jasne emocionalne i seksualne granice.

Pitanja o kojima trebate razgovarati:

S kim je dopušteno, a s kim nije?

Trebate li jedno drugo obavještavati?

Koliko često i koliko vremena bi se provodilo s drugim osobama?

Jesu li dozvoljena ponavljanja s istom osobom?

Ako partner na sve to reagira mirno i logično, možda se i njemu/njoj ideja sviđa. Ali ako izgleda kao da mu/joj je pozlilo – odmah stanite. Nitko ne bi smio osjećati pritisak da na tako nešto pristane.

- Nemojte otvarati ovu temu ako vam to nije doista važno. Ako jest, dajte partneru vremena da promisli. Ako vas pita direktno – budite iskreni - savjetuje Cox.

A ako su slomljeni? „Kada se ovakva tema jednom izgovori – nema povratka. Možda vam to nikada ne oproste. Možete se ispričati i nadati da će vrijeme zaliječiti ranu – ili otići i pronaći partnera koji dijeli vaše želje.“

Želite gledati porniće skupa

Ako oboje već gledate pornografiju odvojeno, zajedničko gledanje može biti prirodan korak. No ako vaš partner mrzi i samu pomisao na porniće, zaboravite na ovu ideju. Ako niste sigurni, započnite s općim pitanjem:

„Koje je tvoje mišljenje o pornografiji?“

Ako uslijedi oštar odgovor, lako se možete povući:

„Zanimljivo, slažem se s nekim tvojim točkama.“

Zanimljiv podatak: 45 % parova gleda pornografiju zajedno – i to često učvršćuje odnos i pomaže otkrivanju novih seksualnih želja.

Ako se partneru ne sviđa standardna pornografija, predložite etičke i ženske pristupe: stranice poput Lust Cinema, Make Love Not Porn ili aplikaciju Dipsea s erotskim audio pričama.

Ako uslijedi reakcija tipa:

„Znači da ti nisam dovoljna/dovoljan?“ ili

„Zapravo želiš spavati s osobom na ekranu?“ – budite spremni na umirivanje.

„Za mene je gledanje pornografije samo dodatno uzbuđenje u našoj vezi. To je fantazija, ništa više. Ne znači da želim da izgledaš kao glumac ili radiš ono što oni rade. Ako te uznemirava – nećemo to raditi.“

Želi seks, ali ne i vezu

Ako se radi o jednoj noći – ne trebate ništa objašnjavati. No ako ste se već nekoliko puta vidjeli i tek sada dolazi do seksa, iskrenost je nužna:

„Prije nego ovo ode dalje, želim ti reći da trenutačno ne tražim vezu. Samo sam htio/htjela da to bude jasno.“

Ali tada nemojte ponašanjem davati suprotne signale. Ako upoznajete njegove/njezine prijatelje, ostajete nekoliko dana tjedno, pričate o budućnosti – šaljete poruku da ste promijenili mišljenje. Ako niste – prestanite s miješanim porukama. Ne možete imati oboje.

Ako se druga osoba ipak zaljubi, a vi ne – zapitajte se zašto zapravo želite samo seks. Možda vas zapravo strah veza. Ako ste i dalje sigurni da ne želite ništa više, podsjetite ih na raniji razgovor:

„Znam da se dobro slažemo, ali još uvijek nisam spreman/spremna za ozbiljnu, isključivu vezu. Jesi li još uvijek u redu s tim?“

Zaključno, Tracey Cox savjetuje: „Seksualna iskrenost može osnažiti odnos, ali i donijeti neugodne istine. Ključ je u otvorenoj komunikaciji, poštovanju granica i tome da obje strane budu istinski spremne na ono što izgovaraju – i prihvate moguće posljedice.“, piše Daily Mail.