Hoću li ići na operaciju kuka i napokon oženiti svog sina?

Mnogi se do kraja života ne mire sa svojom sudbinom, te traže odgovore na pitanje što im donosi budućnost. U tome im pomaže Mevludin Duvančić u kojeg polažu sve nade...

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>imam 89 godina. Interesira me hoću li operirati kuk jer me užasno boli i teško mogu hodati. Jedva hodam i s hodalicom. Također me interesira hoće li se moj mlađi sin oženiti. Polažem sve nadu u vas i vaše savjete. Hvala.</p><p><strong>šifra: Baka F</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Jako dobro čitate i razumijete druge ljude, ali malo ste razumijevanja imali za sebe. Vrlo ste uredni i pedantni, uvijek ste voljeli raditi, a niste nikad kukali. Optimistični ste po prirodi iako vam život nije bio lak. Mnogo je prepreka bilo pred vama, no u sebi ste našli snage da ih preskočite. Sad vam je problem artroza kuka koja dolazi s godinama, no ne vidim zašto biste se bojali operativnog zahvata. Kuk se sada vrlo vješto i dobro operira, bez obzira na godine. Vi biste trebali ići na operaciju jer s vremenom čovjek postane imun na lijekove.</p><p>Tad mu ništa ne pomaže osim operacije. Istina je da oporavak duže traje, ali poslije zahvata se ide na fizikalne terapije. No bitno je da vas kuk tada neće više boljeti. Vidim da će vam uskoro napraviti pripremu za zahvat i da ćete biti operirani te da će sve dobro proći. Sin je pomalo tvrdoglav i posesivan, ali i uporan. Razočarao se u dugogodišnju vezu pa se trenutno ne vidi niti s jednom djevojkom. No ne brinite, vidim mu novu vezu za dvije godine, brak i dijete. Neće ostati sam. Vidim da je financijski i stambeno zbrinut te dobrog zdravlja.</p><p> </p>