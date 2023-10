Hoću li se napokon rastati od muža, u braku smo 27 godina? Ne mogu više izdržati s njim

Poštovani Mevludine,

bilo bi mi od pomoći kad biste mi odgovorili vidite li hoću li u budućnosti ostati sa suprugom. U braku smo 27 godina. Jako smo različite osobe po naravi i karakteru. Uglavnom ja prešutim sve probleme kako ne bi došlo do sukoba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

To se sve skupilo u meni i više ne mogu dalje. Htjela bih odseliti u svoj grad u kojem sam prije živjela i tamo biti sa svoje dvoje djece. Ja sam vesela osoba, mirnije i skladnije naravi.

Također me zanima vidite li mome sinu nogometnu karijeru jer jako je uporan, ambiciozan i predan tome. Ima 17 godina.

Srdačan pozdrav i hvala.

šifra: Mila

Odgovor:

Vidim gospođo da ste vrlo osjetljivi, tašti pa ponekad i pomalo patetični, no vedrog duha i naravi. U braku ste uvijek vi morali voditi brigu o svemu, sve je bilo na vama, od odgoja djece do kućnih poslova. Suprug je pak više na svoju ruku, tašt je i teško prihvaća bilo kakav kompromis.

Foto: Alen Vuković

Samo sebe gleda i sebi ugađa, zna se proveseliti i zabaviti, ali bez vas. Naravno, vi ste komunikativni i vrlo živahni, ali on to ne primjećuje. Vi ćete zbog ovih, kako ste i sami rekli, razlika u karakteru teško ostati u skladnom i normalnom braku. Nisu to pretjerano veliki problemi, no ako ih želite prevazići, potreban je iskren i smiren razgovor, radi sebe i radi djece.

Sin će napredovati u školi i u nogometu te mu vidim privatan obrt u budućnosti. Općenito, što se tiče djece, nećete imati problema. Vama pak predstoji promjena u bliskoj budućnosti na poslu i bit ćete poprilično zadovoljni. Psihički ste napeti i nezadovoljni ali to je samo privremeno.

U idućim mjesecima vidim vam napredak kroz kuću i obitelj. Iduće godine bit ćete na dobrom putu, sve vam je otvoreno u pozitivnom smislu. Pokušajte nekako ove razmirice sa suprugom riješiti konstruktivnim razgovorom.